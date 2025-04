Carriqueo es culpable del femicidio de Nicole Posada: así lo definió un jurado popular en Roca

Tras varias horas de audiencia, este viernes un jurado popular declaró culpable a Oscar Carriqueo por el femicidio de Nicole Posada, perpetrado una mañana de verano, el 17 de febrero de 2024. La fiscalía demostró que la mató con un golpe efectuado con un hierro y que la relación estuvo marcada por una década de violencia de género.

El jurado popular se compuso por seis mujeres y seis varones y condenó a Carriqueo por delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio).

La jornada judicial inició con los alegatos finales de la fiscal, Teresa Giuffrida, que detalló el calvario al que la joven de 27 años sufrió desde los 17. La víctima y su agresor tenían cinco hijos en común y a pesar de los años de relación, Nicole padeció los malos tratos psíquicos y físicos.

Giuffrida invitó al jurado a deliberar por la culpabilidad del imputado, teniendo en cuenta los detalles periciales, los testimonios aportados y el contexto en el que se dio el crimen.

“La calificación es homicidio doblemente agravado, por haber mantenido una relación con la víctima y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, les voy a pedir un veredicto de culpabilidad al señor Carriqueo», expuso la fiscal.

«Hoy no la tenemos a Nicole para que nos cuente lo que le pasó, pero si tuvimos a sus familiares, a su amiga que nos contó cómo era su relación con Carriqueo», consideró, validando las testimoniales.

En el cierre de sus alegatos dijo «la justicia es darle a cada uno lo suyo y que cada uno tiene que hacerse responsable de los actos que comete, y por eso, la fiscalía pide un veredicto de culpabilidad contra el señor Carriqueo y porque Nicole merece que se honre su memoria y tenga justicia”.

La palabra de Carriqueo

En el turno de la defensa, Oscar Carriqueo, tuvo la oportunidad de hacer uso de la palabra y se desligó de la muerte. Negó haber matado a Nicole y aseguró: «No se lo que pasó».

«No se que fue lo que le pasó a Nicole. Lo único que se, es que me metieron preso y me alejaron de mis hijos. No se que decir. Lo único que puedo decir es que yo no la agredí, no hubo ninguna discusión en ese momento. No sé qué decirle, uno no quiere que termine todo mal, quiero ver a mis hijos», dijo desde el banquillo.

Durante la declaración, además, Carriqueo expuso que «no estaba lúcido» en el momento del femicidio.

Su defensa pidió la absolución, entendiendo que no hubo testigos directos del hecho ocurrido en la casa del barrio Tiro Federal.

Cómo fue el crimen

Nicole fue hallada sin vida en la vereda de su casa, sobre la calle Tránsito Toledo. Durante el juicio se describió lo que la autopsia reveló. La muerte fue a causa de un traumatismo de cráneo severo, acompañado de edema cerebral y falla pulmonar. La hipótesis de la Fiscalía es que Nicole intentó salir a pedir ayuda tras ser golpeada, pero no llegó a hacerlo.

Carriqueo fue detenido ese mismo día. Para la Fiscalía, no hay dudas: fue un femicidio. Y fue brutal. Lo ocurrido no fue «un arrebato» ni “una pelea que se descontroló”, sino la consecuencia final de años de sometimiento y desprotección.

En el alegato final, la fiscal Teresa Giuffrida compartió al jurado la conclusión a la que se arribó luego de los estudios histopatológicos. «Causa de muerte: edema pulmonar está vinculado directamente con la lesión en la cabeza, golpe que realizó el señor Carriqueo», dijo. durante su exposición.

Ficha compartida por la fiscal durante el alegato final.

Un juicio definido con jurado popular

El juicio se desarrolló bajo el sistema de jurado popular, vigente en Río Negro para causas penales graves. Doce ciudadanos —seis mujeres y seis varones— tuvieron en sus manos la decisión en el femicidio de NIcole Posada. Si bien la decisión no impone penas, si declararon la culpabilidad.

El juez técnico, Oscar Gatti, fue el encargado de dar las instrucciones finales al jurado este viernes y quién fijará la pena en una próxima audiencia.

«La reina de belleza del barrio en el que se crio»

Así la describió la perito social en una de las audiencias previas al veredicto. Pero esa imagen fue quedando atrás a medida que se conocían los detalles de su vida junto a Carriqueo. Según el informe, Nicole fue víctima de una violencia sistemática y múltiple: física, emocional, económica y simbólica. Sufría golpes, la dejaban sin dinero, la forzaban a desnudarse, la quemaban con cigarrillos y aceite, la ataban. Incluso, hubo episodios de brutalidad durante embarazos.

Algunos testigos relataron que Nicole llegó a mendigar. Otros, que intentó escapar varias veces, pero que siempre volvía, acorralada por la dependencia y la falta de apoyo institucional.

Según relatos de su hermana, en una de las declaraciones más duras del juicio, contó que Carriqueo sabía dónde pegarle. Evitaba el vientre, para no lastimar al bebé, pero no tenía piedad con el resto del cuerpo.