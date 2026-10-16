«Siempre estoy presente»: la última frase de Fernando Confessore en TN que emocionó a sus compañeros

El meteorólogo Fernando Confessore murió en la madrugada de este viernes, y trascendió la conmovedora escena que protagonizó el profesional antes de su repentino fallecimiento, a los 58 años.

Durante la emisión vespertina del ciclo Nuestra Tarde, conducido por Federico Seeber y Roxy Vázquez en la señal de noticias TN, el histórico pronosticador dejó registrada una intervención cargada de complicidad con sus colegas que, tras la trágica noticia del paro cardiorrespiratorio que le quitó la vida durante la madrugada en su casa, cobró una dimensión emotiva y casi premonitoria que el propio Mario Massaccesi decidió rescatar en vivo para rendirle tributo.

«No me veías, pero estaba acá»: la despedida involuntaria de Fernando Confessore en la pantalla de TN

El instante se produjo a las 14:57 del jueves previo, en el tramo final del noticiero, cuando los conductores bromeaban al aire sobre su ubicación fuera del alcance de las cámaras principales, momento en el cual Fernando Confessore tomó el micrófono para retrucar con humor y calidez:

«Sí, no me veías, pero estaba acá, siempre estoy presente», respondió ante la observación de Federico Seeber, sumándose al comentario de un compañero que lo comparó con el sol, señalando que a veces no se ve pero permanece allí, ante lo cual el especialista sentenció con una sonrisa: «Por supuesto».

La escena fue recuperada en la mañana del viernes por Mario Massaccesi, quien, visiblemente emocionado y señalando el crespón negro junto al logotipo de TN, remarcó la carga poética involuntaria de aquellas palabras:

«Me quedo con esta frase, cuando le preguntan a Seeber si estaba, ‘siempre estoy presente’ les dijo él como al pasar, y hoy esa frase tiene otro sentido, no te equivocaste, Fernando, vas a estar siempre en el corazón de la gente y en el recuerdo de estos, tus compañeros«, reflexionó al aire.

El pronóstico final sobre la humedad y las tres décadas de Fernando Confessore en TN

En aquella última salida frente a los mapas de radar, Fernando Confessore había advertido a la teleaudiencia sobre la marcada inestabilidad climática que atravesaba la región metropolitana, señalando una marca térmica de 19,8 °C con probabilidad de chaparrones aislados:

«El cielo por momentos se pone oscuro, de a ratitos quiere salir el sol y así de variable va a estar, hoy es el día más inestable de toda esta semana, así que por las dudas con paraguas en mano, teniendo en cuenta que el fin de semana promete cambios para ir cerrando este capítulo de humedad«, detalló con su clásica solvencia profesional.

Aquel informe técnico coronó una trayectoria de más de tres décadas en Artear que había comenzado a fines de 1995, consolidando una foja de servicios que incluyó su paso fundacional por el Servicio Meteorológico Nacional, su rol como columnista en Radio La Red junto a Fernando Carnota, su labor en TN Agro y la publicación en 2006 del manual educativo Meteorología para todos, ratificando su vocación formadora hasta el último día frente a las cámaras.