El conmovedor mensaje de Mario Massaccesi al confirmar en vivo la muerte de Fernando Confessore

El periodista y conductor Mario Massaccesi asumió la difícil tarea, este viernes 16 de octubre 2026, de comunicar al aire la partida física de su histórico compañero de piso, el meteorólogo Fernando Confessore, fallecido a los 58 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio en su hogar.

Conmovido por el impacto de un cable informativo confirmado minutos antes por la familia directa del pronosticador, el presentador de Todo Noticias detuvo la rutina habitual del ciclo para rendir tributo a tres décadas de labor compartida en las redacciones de Artear, destacando la bonhomía, el perfil bajo y las anécdotas futboleras de quien supo acompañar el despertar de millones de hogares argentinos.

El dolor al aire de Mario Massaccesi al confirmar la partida de Fernando Confessore

La conmovedora despedida se produjo en las primeras horas de la grilla de la señal, momento en el que Mario Massaccesi, con tono sereno pero conmovido, sintetizó el sentimiento del equipo periodístico ante la tragedia inesperada:

«La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca, murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como el del tiempo, Confe, el que veías todos los días desde hace 30 años acá en la señal Todo Noticias, esto es una información que nos acaba de llegar de voz de su familia«, pronunció ante las cámaras, compartiendo la angustia de los trabajadores de prensa.

Durante su alocución, el conductor repasó la trayectoria del especialista, remarcando su ingreso a la empresa en diciembre de 1995 y su formación previa en el Servicio Meteorológico Nacional, ponderando además la intimidad y los valores que transmitía en los pasillos:

«Más allá del trabajo profesional, compartir el día a día era una experiencia grata, fue un hombre que nos enseñó, sobre todo en este último tiempo, que si bien era de perfil muy bajo en su vida personal, tuvo chispazos donde contó sobre el amor de toda una vida con su mujer y con sus hijos«, rememoró, resaltando el valor de la vida familiar del meteorólogo.

«Honrarlo con nuestro trabajo»: el homenaje de Mario Massaccesi para Fernando Confessore

Lejos de paralizar la transmisión, Mario Massaccesi apeló a la ética del oficio para guiar a sus compañeros de piso en medio del desconcierto generalizado:

«Yo creo que la mejor manera de honrar a un compañero que se va es haciendo lo mejor posible nuestro trabajo, poniendo un adicional para hacer nuestra labor que de todas maneras sigue, porque esto es una rueda que sigue todo el tiempo con la información«, reflexionó el conductor, reconociendo abiertamente que la audiencia notaría la pesadumbre del equipo en pantalla.

En el tramo final de su recuerdo, el periodista evocó con calidez el temperamento apasionado del pronosticador, trayendo a la memoria sus intensos intercambios cotidianos:

«Lo vamos a despedir con el recuerdo de las charlas, las discusiones sobre fútbol, porque él discutía mucho, un hincha de Boca cabrón por momentos, pero por sobre todas las cosas, un compañero que siempre se dedicó a lo suyo, que no tenía problemas con nadie y que a lo largo de todos estos años estuvo aquí entre nosotros, pero fundamentalmente estuvo en tu casa«, cerró, sellando un homenaje que conmovió a los televidentes.