Detuvieron a L-Gante: el video que complica la situación del artista

Luego de ser denunciado por extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad, se complica la situación de L-Gante. En TN mostraron un video que serviría como prueba en la investigación.

Las imágenes fueron tomadas por una cámara de seguridad privada y muestra la secuencia del auto BMW blanco del artista. Además revela el momento en que L-Gante llega a la casa del denunciante y, según se puede ver lo amenaza y lo obliga a subirse al vehículo.

El periodista encargado de presentar el video dijo que esta evidencia es una de las pruebas clave en el caso.

Además, señaló que hay más secuencias que registran el traslado del cantante junto a otras personas en el auto, incluso pasando por un peaje, con las víctimas en el interior del vehículo.

La causa sigue en curso y buscan determinar la responsabilidad de L-Gante.

El artista fue detenido y se realizaron allanamientos tanto en su residencia ubicada en General Rodríguez como en la casa del Banco Provincia, donde convivía con Tamara Báez.

El abogado de L-Gante dijo que la detención «no tiene sentido»

El abogado de L-Gante aseguró que la fiscalía a cargo de la causa está “ensañada” con su cliente y que su detención “es sobre exagerada” y “no tiene sentido”. Se trata de Alejandro Cipolla, letrado que representa al músico, quien realizó declaraciones a la prensa.

Cipolla manifestó que uno de los denunciantes en la causa es un “empleado municipal” de General Rodríguez, y que “lo llamativo inclusive es que todas las querellas siempre se abarcan en la misma persona”.

“No es necesario una detención, me parece que es sobre exagerada, no tiene sentido”, afirmó Cipolla.