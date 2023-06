Detención de L-Gante: su abogado explicó en qué condiciones se encuentra el músico

Elián Ángel Valenzuela, conocido popularmente con L-Gante, quedó detenido este mediodía en el contexto de una causa por «amenazas coactivas, privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegal de armas de fuego». El músico fue arrestado en un lujoso country de General Rodríguez.

Según trascendió, el joven fue denunciado por dos personas tras un incidente ocurrido a fines de mayo a la salida de un boliche.

Tras difundirse la noticia, el abogado del cantante de «Cumbia 420» habló ante la prensa y comentó en que condiciones se encuentra L-Gante. “No le están comida ni bebida. Cuando quise ingresar como cualquier abogado, no me lo permitieron. Lo tienen esposado… ¿Cuál es la peligrosidad que puede tener? Además ni siquiera dejan entrar a su abogado”, expuso Alejandro Cipolla, abogado del imputado

Y en la misma línea, continuó interrogándose: “¿Cuál es la peligrosidad que puede hacer L-Gante ante 30 policías desde el primer momento y segundo no dejar ingresar al abogado?”.

Cipolla piensa que la causa tiene “connotaciones políticas” para perjudicar a su cliente. “No me quieren informar absolutamente nada. Es decir, el derecho a la defensa no existe acá en General Rodríguez o para L-Gante. Tenemos a una persona esposada que no presenta ningún peligro y a su abogado que no se le permite el ingreso. Al Fiscal General no le importan los derechos de los detenidos y menos los de L-Gante”, agregó molesto.

Sobre la presencia de armas en el domicilio del artista, el abogado dijo: “No van a encontrar armas porque no hay. Inclusive se está diciendo que le van a tomar declaración el día jueves, es decir, demorar a propósito para que permanezca más tiempo detenido”.

“Va a quedar detenido en una DDI de zona sur por ahora. Va a ser después trasladado a General Rodríguez”, explicó sobre cómo seguirá la situación del detenido.

Detuvieron a L-Gante: qué fue lo que sucedió

Todo comenzó el 27 de mayo, cuando el cantante y sus amigos salieron de bailar de un boliche de General Rodríguez. Varios de los integrantes de la denominada cumbia 420 ″La Maflia” tuvieron un altercado con un grupo, entre los que había un empleado municipal vecino del barrio del músico.

“En ese contexto, después del incidente, la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio demoró a los amigos de L-Gante”, detallaron las fuentes del caso y añadieron que, cuando el cantante se entera de lo sucedido con sus amigos, decidió ir por el empleado municipal vecino.

“El músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se los llevó”, describieron fuentes de la investigación. Luego, hizo unas pocas cuadras y, dentro del barrio Bicentenario, halló y amenazó a la segunda víctima para que ingrese a su auto, “en pos de aclarar la situación relacionada con sus amigos a la salida del local bailable”.

Y remarcaron las fuentes consultadas: “Los retuvo por 20 minutos, diciéndoles: ‘Si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes’”.

Todo terminó cuando L-Gante se enteró de que sus amigos “habían sido sólo identificados sin tomarse decisión de restricción de su libertad”. Así, dejó descender de su vehículo a las víctimas que retenía.

