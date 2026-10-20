Diego Peretti se despegó de Hernán Casciari tras la denuncia por presunta estafa: qué dijo sobre Orsai

Diego Peretti salió a aclarar su situación en medio de la polémica que involucra a Hernán Casciari, denunciado por presunta estafa a partir de los reclamos de un grupo de inversores de Orsai Audiovisuales. El actor, que dirigió y protagonizó una de las producciones financiadas por la compañía, publicó un comunicado para explicar cuál fue su responsabilidad dentro del proyecto y marcar distancia de las decisiones financieras.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el protagonista de Los simuladores se pronunció a través de sus redes sociales luego de que su nombre apareciera vinculado a La muerte de un comediante, una de las películas mencionadas en la denuncia. Peretti aseguró que su participación estuvo limitada al trabajo artístico y que nunca tuvo intervención en la administración del dinero aportado por los inversores.

Diego Peretti habló de la denuncia contra Hernán Casciari: qué aclaró sobre el dinero

A través de una publicación en Instagram, Peretti explicó cómo comenzó su vínculo con Orsai Audiovisuales y recordó que Casciari le había propuesto dirigir una película mediante un sistema de financiamiento colectivo.

La modalidad ya había sido utilizada por la productora en La uruguaya y consistía en convocar a personas interesadas en aportar dinero a cambio de convertirse en socios productores.

El actor aceptó el desafío de dirigir La muerte de un comediante junto con Javier Beltramino. Además, fue protagonista y participó en la escritura del guion.

Sin embargo, frente a los cuestionamientos por el manejo de los fondos, consideró necesario diferenciar su trabajo del funcionamiento económico de la empresa.

«Quiero dejar en claro que tanto Javier como yo firmamos contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos», expresó.

También aseguró que ninguno de los dos participó en la elaboración de las condiciones económicas ofrecidas a quienes invirtieron en la producción.

Según explicó, no tuvieron a su cargo la recaudación, la administración de los aportes ni la gestión financiera de la película.

Qué dijo Diego Peretti sobre su trabajo en La muerte de un comediante

En su descargo, el actor recordó que la película fue posible gracias al respaldo económico de miles de personas que confiaron en la propuesta impulsada por Casciari.

Peretti destacó el compromiso que asumieron tanto él como Beltramino y el resto del equipo durante el rodaje.

Además, precisó que su participación como protagonista y guionista fue ad honorem, mientras que las tareas de dirección estuvieron contempladas en contratos con honorarios fijos.

El artista aseguró que cumplió con las responsabilidades profesionales asumidas y expresó su satisfacción por el resultado de la producción.

«Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos», manifestó, al tiempo que agradeció a quienes contribuyeron para concretar el proyecto.

El actor evitó pronunciarse sobre la veracidad de las acusaciones contra Casciari y concentró sus declaraciones en explicar los límites de su participación en Orsai.

De qué acusan a Hernán Casciari y qué reclaman los inversores de Orsai

La polémica comenzó después de que 18 socios productores presentaran una denuncia penal contra Hernán Casciari, a quien acusan de presuntas irregularidades en la administración del dinero destinado a distintas producciones audiovisuales.

Los denunciantes sostienen que realizaron inversiones de entre 50 y 3.000 dólares, atraídos por las expectativas de rentabilidad difundidas alrededor de los proyectos.

Sin embargo, aseguran que los resultados económicos estuvieron muy lejos de lo esperado y cuestionan la falta de información detallada sobre el destino de los fondos.

Entre los puntos que solicitan investigar aparecen presuntos movimientos de dinero entre diferentes producciones y la ausencia de rendiciones de cuentas suficientes.

La presentación judicial también menciona La muerte de un comediante, la película vinculada a Peretti, que fue uno de los proyectos con mayor participación de inversores.

La denuncia se encuentra en el ámbito de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.

La existencia de una denuncia no implica que los hechos hayan sido comprobados ni que exista una condena contra Casciari.

La respuesta de Hernán Casciari a las acusaciones de estafa

Antes del comunicado de Peretti, Hernán Casciari también había utilizado sus redes sociales para rechazar las acusaciones y defender el funcionamiento de Orsai.

El escritor negó que hubiera existido una maniobra fraudulenta y sostuvo que los problemas económicos de algunas producciones no respondieron a una intención de perjudicar a los inversores.

«No acepto que se hable de estafa», afirmó al referirse a la denuncia.

Aunque reconoció errores en el desarrollo de determinados proyectos, aseguró que fueron cometidos de buena fe y rechazó las comparaciones con un esquema Ponzi.

Casciari también intentó desvincular de la controversia a los actores, conductores y otras figuras del espectáculo que participaron en las producciones.

Entre los nombres mencionados en la presentación judicial aparecen Andy Kusnetzoff, Darío Barassi, Justina Bustos, Verónica Llinás y Agustín «Rada» Aristarán, además de Peretti.

Ninguno de estos artistas figura como imputado en la denuncia, aunque sus participaciones en los proyectos fueron mencionadas por los inversores.

Por ahora, el caso continúa generando repercusiones en el ambiente artístico. Mientras la Justicia deberá analizar los reclamos presentados, Diego Peretti dejó establecida públicamente su posición: participó en la realización de una película de Orsai, pero asegura que nunca intervino en el manejo de los fondos.