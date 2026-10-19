Hernán Casciari mostró las facturas de Orsai: por qué los inversores todavía reclaman explicaciones

La denuncia contra Hernán Casciari por el manejo de fondos de Orsai Audiovisuales abrió una discusión que va más allá de los resultados económicos de sus películas. Después de que 18 socios productores recurrieran a la Justicia, el escritor difundió documentación contable y defendió el funcionamiento de su proyecto cultural. Sin embargo, los inversores sostienen que todavía existen interrogantes sobre la administración del dinero.

El conflicto gira alrededor de una pregunta central: ¿alcanza con mostrar los gastos y las facturas de una producción para responder a los reclamos de quienes aportaron dinero?

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Casciari negó haber cometido una estafa, aunque reconoció errores de gestión y dificultades en uno de los proyectos impulsados por Orsai. La causa se encuentra en la Justicia penal porteña, donde los denunciantes solicitaron una auditoría para determinar qué ocurrió con los fondos invertidos.

Hernán Casciari difundió las cuentas de Orsai: qué documentación presentó

En un video publicado en sus redes sociales, Casciari respondió a las acusaciones y aseguró que nunca existió intención de perjudicar económicamente a los inversores.

Para respaldar su postura, compartió un código QR que permite acceder, según explicó, a información sobre los gastos y pagos de distintas producciones.

“En ese QR están todos los gastos, todos los pagos y todas las facturas, una por una, de los proyectos culturales que ahora están en duda”, sostuvo.

El escritor señaló que la documentación corresponde a iniciativas desarrolladas entre 2021 y 2025.

También recordó que Orsai nació como un proyecto cultural autogestivo, que con el tiempo incorporó publicaciones, actividades educativas y producciones audiovisuales.

En ese contexto, reconoció que no todos los emprendimientos tuvieron los resultados esperados.

“Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos funcionando al mismo tiempo y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó”, explicó.

Sin embargo, insistió en que una mala administración o un fracaso comercial no constituyen, por sí mismos, una maniobra fraudulenta.

Por qué los inversores reclaman una auditoría a Orsai Audiovisuales

El punto de mayor conflicto es la información económica que recibieron los socios productores.

Los 18 denunciantes aseguran haber aportado entre 50 y 3.000 dólares para financiar películas, series y otros proyectos impulsados por Orsai.

Según su presentación judicial, algunos recibieron retornos inferiores al 3% del capital invertido, mientras que otros no recuperaron dinero.

Pero el reclamo no se limita a las pérdidas económicas.

Los inversores cuestionan la falta de rendiciones que, según sostienen, permitan verificar de manera independiente cómo se utilizaron los fondos.

Entre los planteos incluidos en la denuncia aparecen:

La documentación respaldatoria: reclaman comprobar gastos e ingresos mediante facturas, contratos y otros registros.

reclaman comprobar gastos e ingresos mediante facturas, contratos y otros registros. Los cambios en las producciones: cuestionan modificaciones en determinados proyectos sin información suficiente a los aportantes.

cuestionan modificaciones en determinados proyectos sin información suficiente a los aportantes. El movimiento de fondos: solicitan investigar si se utilizaron recursos de una producción para afrontar gastos de otra.

solicitan investigar si se utilizaron recursos de una producción para afrontar gastos de otra. Los resultados comerciales: piden conocer con precisión cuánto dinero generaron las obras y cómo se calcularon las liquidaciones.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, los denunciantes también solicitaron que se requieran datos a organismos públicos y entidades financieras.

La presentación de esos reclamos no implica que las irregularidades denunciadas estén probadas. Será la investigación judicial la que deberá evaluar la documentación y determinar si existieron responsabilidades penales.

Las películas de Orsai que quedaron bajo la lupa

La denuncia menciona distintas producciones desarrolladas mediante el sistema de financiamiento colectivo de Orsai.

Entre ellas aparecen La uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Sola en el paraíso y Emi On Off, además de otros proyectos audiovisuales.

Uno de los cuestionamientos se relaciona con los cambios de formato de Canelones.

Según los denunciantes, la propuesta pasó por distintas versiones antes de su estreno, lo que generó interrogantes sobre los presupuestos y las decisiones de producción.

También existen reclamos vinculados con la comercialización de algunas obras y con los ingresos obtenidos por la venta de derechos.

Los socios productores sostienen que necesitan información verificable para conocer el resultado económico real de cada proyecto.

En este punto aparece una diferencia importante entre las partes: mientras Casciari asegura que difundió los comprobantes correspondientes, los denunciantes reclaman una revisión contable independiente.

Casciari reconoció errores, pero rechazó las acusaciones de fraude

Durante su descargo, Hernán Casciari reconoció que hubo decisiones equivocadas y que algunos inversores se sintieron decepcionados.

También aseguró que mantuvo conversaciones personales con aportantes afectados para pedir disculpas por los resultados de determinadas iniciativas.

“Son personas que de verdad se sienten decepcionadas y frustradas porque esperaban otra cosa de un proyecto”, manifestó.

No obstante, rechazó que se utilicen expresiones como estafa, fraude o esquema Ponzi para describir el funcionamiento de Orsai.

“En ningún caso hubo una estafa ni un fraude”, afirmó.

El escritor sostuvo que los errores cometidos no respondieron a una intención deliberada de engañar a quienes confiaron en sus proyectos.

Qué deberá determinar la Justicia en la causa contra Hernán Casciari

La denuncia se encuentra radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación deberá analizar los planteos de los denunciantes, la documentación disponible y las explicaciones de los responsables de Orsai Audiovisuales.

Uno de los aspectos centrales será establecer si existieron irregularidades en la administración de los fondos y, en caso de comprobarse, si constituyen conductas penalmente relevantes.

También deberá distinguirse entre las pérdidas propias de una inversión audiovisual y los posibles incumplimientos en la información o el manejo del dinero.

Por ahora, Casciari mantiene su rechazo a las acusaciones, mientras que los inversores insisten en la necesidad de una auditoría.

El conflicto pone en discusión el funcionamiento de un modelo de producción cultural que durante años buscó financiar películas y series con aportes directos del público.

La controversia ya no se concentra únicamente en cuánto dinero recuperaron los participantes, sino en cómo se administraron los recursos y qué información recibieron quienes confiaron en el proyecto.