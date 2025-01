El abogado de Morena Rial justificó el «desconocimiento» de la joven y calificó el hecho como una «confusión»

El abogado Alejandro Cipolla brindó su versión de los hechos desde la perspectiva en defensa de la influencer Morena Rial quien quedó demorada tras un sospechoso operativo policiaco anoche: el letrado no sólo aludió a la inocencia por desconocimiento, sino que además negó que el vehículo tuviera pedido de captura.

La palabra de Alejandro Cipolla

El auto que conducía la joven quedó retenido y, a partir de allí, la policía secuestró elementos que podrían utilizarse en robos a domicilios: un destornillador, guantes y dinero. Junto a la influencer viajaba Lautaro Ledesma de 22 años quien quedó preso porque tenía un pedido de captura por un robo con escalamiento, es decir que saltó una reja o cortó un alambrado.

El letrado, que había señalado que el hecho fue una confusión, agregó: “Hubieron informes de que Morena había participado en un robo y fue una cuestión que no sucedió”. Además, negó que el auto en donde transitaba tendría pedido de captura: “Es otra cuestión que es falsa, no tenía impedimento alguno y al auto se lo habían prestado”.

“A través de las cámaras se puede visualizar que Morena no tuvo participación alguna. Lo más llamativo, en el momento de la detención, es la cara de sorpresa de ella porque desconocía absolutamente todo”, señaló Cipolla.

En cuanto a los objetos secuestrados, el abogado justificó: “Estaban dentro de una mochila, por lo que Morena no los podía ver. Ella fue víctima de dos personas que pidieron que los acercara a capital (CABA) porque ella había ido a retirar el auto a zona norte y regresaba al departamento en donde se aloja momentáneamente, hasta su retorno a Córdoba”.

Según su abogado, Morena no conocía” a las personas que viajaban en el vehículo

Además, el letrado inquirió, como parte de la defensa, que la hija de Jorge Rial “no conocía” a las personas que viajaban en el vehículo: “Eran conocidos de la chica que viajaba con ella y vinieron juntas desde Córdoba”. Al tiempo, Cipolla también negó que, tanto Morena como su amiga estuvieran al tanto de la orden de aprehensión contra Ledesma.

Al respecto, el abogado continuó: “Creo que ni el chico sabía porque sino, hubiera presentado una eximición de prisión. Sería muy torpe que una persona con -conocimiento de un- pedido de captura se subiera a un auto con una persona pública, lo que hace que todos estén mirando”.

Frente a las teorías que involucran al grupo con una modalidad de robo que implica la interrupción de la electricidad en los domicilios, el letrado afirmó: “Ellos -los acompañantes- le habían dicho -a Rial- que bajaban -del vehículo- porque era un conocido. Es una modalidad que se utiliza para el robo (…) que es bajar la luz y enfriar las propiedades”.

“No estoy diciendo que las personas que viajaban con Morena no querían cometer algún tipo de ilícito. Lo que digo es que Morena desconocía y no participó. No hubiese participado (…) no hubiese ido con su bebé”, remarcó el abogado.