El descargo de Sol Pérez tras ser criticada por mostrar su cuerpo a poco tiempo de dar a luz

Hace casi dos meses que Sol Pérez y Guido Mazzoni agrandaron la familia con la llegada de Marco y, en este contexto, la influencer decidió mostrar su cuerpo: con un abdomen casi plano, recibió críticas y la palabra “nocivo” se hizo presente.

Sol Pérez compartió su cuerpo post parto y respondió críticas por su estilo de vida

Es que entre lo políticamente correcto, se busca entender que todos los cuerpos son distintos y más aún cuando se trata de una persona que acaba de dar a luz. De esta manera, la periodista compartió la fotografía en su red social.

«Con un hijo de 1 mes y 19 días. Con una cesárea. El esfuerzo siempre trae sus recompensas«, acompañó a la publicación Sol, notoriamente feliz con su aspecto. No obstante una seguidora no se quedó conforme.

«Le venía bancando los trapos a Sol Pérez muy fuerte, pero esto sí me parece un mensaje bastante nocivo. La realidad de la mayoría de las mujeres es otra y muchas están tratando de asimilar su cuerpo post parto”, reprochó la usuaria.

A lo que Sol no dudó en explayarse «Hola Majo, no busco ser ejemplo de nada, simplemente comparto mi proceso. Para mí es más fácil sentarme a comer mientras le doy la teta a mi hijo, pero por mi salud mental y física elijo moverme y comer saludable. ¿Eso está mal? ¿Tengo que dejarme de lado para cumplir con lo que siempre le dijeron a las mamás que acababan de parir?«.

«Entrené y comí saludable durante todo el embarazo. También me criticaron. Mi hijo nació con más de 3 kilos y medio, no necesité suplementos gracias a mi alimentación. Pero también me criticaron porque supuestamente estaba obsesionada con mi cuerpo. Perdón por no hacer lo que la gente espera, solo hago lo mejor para mi salud y principalmente para mi hijo», concluyó la influencer en un hilo de respuestas.