El Indio Solari reveló que podría cantar un tema con Wos

En una entrevista radial con el periodista Mariscal Romero el Indio Solari habló sobre las nuevas generaciones y su relación con la «escena urbana» argentina. «Probablemente cante una canción con Wos, me vino a invitar el otro día» comentó el ídolo del rock nacional. Sin embargo, no dio más detalles, por lo tanto, todavía no sabemos si grabaran una canción nueva juntos, si el Indio aparecerá en un recital de Wos para cantar con él, o si reversionaran algún clásico.

Además hizo una interesante confesión sobre su afición por el género urbano: «Yo tengo una música incidental, pruebo de todo y hago mucho hip-hop y cosas así, pero instrumental, no canto.» declaró.

También se mostró contento por como sigue impactando en la generaciones más jóvenes. “Tengo la suerte de que los jóvenes se siguen enganchando con cosas que yo hago. Probablemente los que tengan 10 años ya no, pero a los pibes que tiene 14 o 15 todavía les gusta eso” dijo el ex líder de los redondos.

Recordemos que el Indio afirmó a principios de este año que se despidió de los escenarios de forma definitiva debido a que sufre de Parkinson. El cantante de 74 años reafirmó esta noticia durante la entrevista cuando el periodista le dijo que le gustaría verlo tocando en España. “Desgraciadamente no estoy en condiciones aunque sea de hacerme cargo del viaje. Soy un tipo muy independiente no podría ir con nadie que me estuviera asistiendo” afirmó el músico.

Wos,Trueno,Bizarrap y su amor por el rock

Aunque la nueva «escena urbana» argentina no ha sido muy bien recibida por los adeptos del rock, muchos músicos de ambos géneros se tienen aprecio mutuo. Quizás Wos sea el rapero favorito del rock nacional.

En su ultimo disco colabora con Ricardo Mollo, actual Divididos y ex Sumo, en la canción «Culpa» además, el músico de Divididos lo acompaño tocando dicho tema en el estadio Argentino Juniors el año pasado. Wos es un gran fan de los redondos, así lo hizo ver utilizando un sample de la canción «Luzbelito» de dicha banda en su tema «Luz Delito», utilizando el mismo riff de guitarra. Además, el rapero de 25 años participó de un recital de Ciro y los Persas en 2019 donde rapeo en estilo libre en el tema «Pistolas».

El campeón de freestyle Mateo Palacios, más conocido como Trueno, es un gran fan del género, tanto en su versión local como internacional. Participó del recital de Gorillaz en el Quilmes Rock 2022 y colaboró con 2 minutos reversionando la canción «Ya no sos igual». Sin embargo, el rapero se vio envuelto en una polémica por decir «les guste o no les guste somos el nuevo rock and roll» en su canción «Sangría» donde colabora con Wos.

Otro adepto del rock nacional que se dedica a la música urbana es el productor Bizarrap. Durante el Lollapalloza Argentina 2022 el músico argentino invitó al escenario a Gaspar Benegas, el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, para interpretar «Jijiji».