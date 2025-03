El inesperado cruce entre Luciano Pereyra y Andy Kusnetzoff: “¿Sos un algoritmo bol*do?”

El conductor Andy Kusnetzoff y el cantautor Luciano Pereyra fueron protagonistas de un inesperado cruce al aire cuando el artista interpeló al comunicador por no asistir a ninguno de sus conciertos y, aunque los panelistas añadían risas a la conversación, Pereyra se mostró serio la mayor parte del tiempo.

Luciano Pereyra: «Al final sos un sensible extremo»

Mientras Kusnetzoff compartía información sobre el recital se Sting al cual asistió recientemente, el gesto de su entrevistado comenzaba a notarse incómodo y, antes de que el conductor terminara la frase, el músico interrumpió: “¿Por qué nunca viniste a un concierto mío?”.

En esa instancia, el periodista, un poco descolocado intentó retomar: “Lo que iba a decir antes de que me bardees tanto…”. Sin embargo, el cantante volvió a la carga: “Al final sos un sensible extremo”. Cuando Andrés intentó responder, Luciano continuó: “No me cortés ahora, dejame hablar”.

Aunque la producción y el equipo de debate añadían risas a la conversación, el intérprete sostuvo: “Vos y tu producción siempre me dicen ‘Che Lucho tenemos esto ¿Te prendés en la jodita?’. Yo digo que sí, aunque esté en Miami grabando el disco, prendo el skype y hablamos, no pasa nada. Pero si yo te invito a un concierto, ¿por qué no venís? Nos conocemos hace 20 y pico de años que me hacés entrevistas”.

Cuando el comunicador notó la seriedad del artista, respondió: “Me estás hablando en serio, me parece justo, y yo te voy a contestar en serio. Me caés muy bien, muy bien, no te conozco tanto musicalmente. Yo no me crié escuchando folklore, escuché a Mercedes Sosa, que sé que es una referente, no conozco tanto de folklore, escuché mucho tango”.

“En esa parte siento que me debo, pero siento que todas las veces que me invitaste fue como ‘Che, Andy ¿Vas a venir?’ Estás acá y en esa ola yo te digo ‘Dale, si, vamos’. Si vos me invitas en lo personal, fuera del aire, ahí voy a estar”, continuó el conductor.

Pero Luciano refutó: “Es que yo estoy hablando con tu persona acá también. Más allá de que esto sea un trabajo, acá somos personas”. En el momento, Kusnetzoff irrumpió, ya un poco más aliviado: “Yo no soy persona acá”. Ante esto, y en el mismo tono distendido, Pereyra replicó: “¿Sos un holograma bolud*?”.

Tras algunas réplicas, ambos se pusieron de acuerdo y congeniaron en que el conductor, durante dos décadas, había encontrado la invitación como “al aire”: “Sentí que te chupaba un huevo si realmente voy o no”.