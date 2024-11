El Kun Agüero visitó a Susana Giménez y recordó su duro momento tras sufrir una arritmia durante un partido

El Kun Agüero fue el invitado destacado de este domingo en el programa de Susana Giménez y mientras empezaba una armoniosa charla en el living de la diva, el jugador recordó cómo fue el duro momento que tuvo que atravesar tras sufrir una arritmia en medio de un partido de futbol.

Sergio «Kun» Agüero fue un gran jugador de la Selección Argentina, jugó por años junto a las destacadas figuras de Lionel Messi, Javier Mascherano, Ángel Di María, entre muchos otros que hoy siguen formando parte de la Scaloneta. Pero un lamentable episodio lo orilló a abandonar la canchas y hacer del futbol solo un juego que puede hacer como hobby durante alguna tarde tranquila.

El día en que «El Kun» se descompensó en medio de un partido de futbol donde llevaba la camiseta del Barcelona, quedó en la memoria de todos los argentinos. Afortunadamente el jugador logró ser intervenido a tiempo y la situación no pasó a mayores, pero para Agüero ese es un triste suceso que lo llevó dejar su gran pasión.

Susana Giménez: el Kun Aguero reveló detalles cómo fue su arritmia

Este domingo Susana Giménez no perdió oportunidad para consultarle detalles de cómo fue atravesar aquella situación en medio de un partido y el Kun Agüero contó que aún la piensa como una «historia rara».

«Fue después de la Copa América, me ficho con el Barcelona y -en un partido- empecé a sentir síntomas extraños», recordó. Tras esto contó que empezó a sentir que se ahogaba y como a su vez el cuello se le ponía duro.

Indicó que al principio lo había relacionado con «algo» que le había agarro cuando era chico, pero después se dio cuenta que no era lo mismo. «Quise gritar como para parar el partido pero no me salía la voz. Miraba para mi arco y lo único que veía eran como rayos azules», detalló.

Agüero al percatarse de sus síntomas sintió que había algo que no andaba bien, pero trató de «aguantar» un tiempo hasta que después se terminó tirando al piso: «Ahí me agarró una arritmia fuerte que no paraba, eran muchas palpitaciones».

El jugador contó que el personal de salud se lo llevó de forma inmediata y en un momento se percató de que habían agarrado el reanimador, algo que lo hizo prestar atención y darse cuenta que «estaba pasando algo raro» porque el estaba seguro de sentirse mejor.

«Me llevaron al hospital, quedé internado tres días y al cuarto me hicieron una intervención. El médico empezó a provocar las arritmias para poder identificarlas, cuando le dije cortaron y al otro día me dijeron: ‘Yo te recomiendo que vayas pensando en dejar de jugar'», recordó.

«El Kun» le contó a Susana Giménez que al principio pensó que solo iban a ser un par de días, pero los estudios pasaban y todos siguieron dando mal, ahí ya entró en razón y fue cuando tuvo que decidir ponerle fin a su carrera como futbolista.