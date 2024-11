En el programa de Mirtha Legrand, Carmen Barbieri reveló cómo es su relación con Alberto Martín

En su paso por La Noche de Mirtha, Carmen Barbieri rompió el silencio sobre las especulaciones que la vinculan sentimentalmente con el actor y cocinero Alberto Martín. Ante la clásica pregunta de Mirtha Legrand, la conductora aclaró su situación sentimental, sin reservas.

En lo de Mirtha Legrand, Carmen Barbieri habló de Alberto Martín

“¡Estoy sola! No tengo pareja. Si me están mirando raro por Alberto Martín, con él solo somos amigos”, afirmó Carmen Barbieri, en la mesa de Mirtha Legrand. En un tono directo, Barbieri zanjó las dudas, asegurando que su relación con el actor se basa en una profunda amistad y una colaboración profesional de respeto mutuo.

Sobre su vínculo con Martín, Barbieri fue contundente: “Es mi actor, cocinero, y un comediante maravilloso. Soy amiga de él”, subrayó, antes de bromear, sobre la galantería del actor: “Es muy buen mozo y rompe corazones. Te voy a dar la primicia a vos, Mirtha, pero todavía no pasó nada”, reveló entre risas.

Barbieri compartió detalles de su amistad, mencionando que suelen salir juntos, tanto al teatro como a cenar, y que él tiene gestos caballerosos como acompañarla hasta su hogar. “Vivimos cerca, él en Martínez y yo en Belgrano, así que me lleva hasta la puerta de mi casa y me da un beso de despedida”, concluyó, destacando el respeto y la amistad que los une, despejando así cualquier rumor.

Mirtha Legrand volvió a opinar del noviazgo de Javier Milei y Yuyito González

Mirtha Legrand aclaró su opinión sobre el romance de Javier Milei y Yuyito González. Hace algunas semanas, la conductora había expresado que no apoyaba del todo la relación sentimental entre ambos «¿Te gusta la pareja?”, preguntó Majo Martino. Mirtha Legrand reconoció: “Ella interpretó mal. Me agarraron desprevenida”.

“Yo estaba saliendo de una recepción a beneficio en el Alvear y estaba acompañada. Aparecieron unos periodistas que me preguntaron si me gustaba la pareja y yo dije que no, pero lo dije físicamente, porque ella es muy alta y hay como un desnivel. Pero la Yuyo lo interpretó mal”, comentó Legrand entre risas. Sobre el vínculo en sí, Mirtha sumó: “Pienso que se quieren”.

Con información de NA