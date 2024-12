El problema de salud que afronta Jimena Barón que “no la deja dormir”  

Jimena Barón viene de semanas muy movidas ya que tuvo un increíble viaje a Tailandia con destacadas figuras y luego se fue a Perú con su novio para probar nuevas experiencias juntos.

Ya instalada nuevamente en Buenos Aires, la cantante decidió ser honesta con sus seguidores y reveló el problema de salud que está atravesando por el cual no estaba activa en las redes.

Qué problema de salud tiene Jimena Barón que no la deja dormir

“Hola. Tengo una sinusitis garrafal que no me deja ni dormir, por ende tampoco me deja ser graciosa en Instagram”, escribió la autora de La cobra en una historia.

En la misma historia, Jimena decidió retratar lo que estaba ocurriendo y adjuntó una imagen donde se la podía ver con cara de cansancio y unos dos pañuelos puestos uno en cada orificio de su nariz.

Jimena Barón reemplazará a Wanda Nara

Jimena Barón es quien tomará el lugar de Wanda Nara en otro importante trabajo internacional. Por el escándalo con Mauro Icardi, la conductora de Bake Off Famosos desistió de viajar a Tailandia para acompañar a una reconocida marca de joyas en una campaña junto a otras influencers argentinas y del mundo.

«Por motivos personales y de público conocimiento, tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional, ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos», explicó.