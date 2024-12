El motivo por el que Emilia Mernes y María Becerra están distanciadas desde hace tiempo 

Se conoció la razón por la que Emilia Mernes y María Becerra están distanciadas hace un largo tiempo y nunca más compartieron arriba ni abajo de los escenarios, siendo las dos artistas favoritas del público por estas épocas. Una cree que la otra se «agrandó».

“Se ha provocado una enorme polémica en estos últimos días después de una serie de declaraciones de y María Becerra. Lo que te conté acá hace tiempo se va confirmando», comenzó Juan Etchegoyen, desde el vivo de Mitre Live, sobre el motivo que distanció a las artistas populares, que supieron ser súper allegadas.

«El enojo con María tiene que ver con los desplantes que les ha hecho a Los del Espacio. Cuando vos cambias tu manera de ser lo pagás caro. Y me parece, por lo que me cuentan, es que la Nena de Argentina se la creyó. Emilia se sigue viendo con todos los chicos del grupo musical, y María no».

«A María la han invitado estos últimos años a encuentros y nunca más fue… Es por eso que cuando Emilia habla de cantantes y amigas del medio habla de Tini, habla de Lali y no menciona a María. Está todo mal hace tiempo. Y no es casualidad que estas declaraciones se den después de los dichos de María hace unos días diciendo que ella no está obligada a invitar a artistas a sus shows, después el escándalo con Los del Espacio en su recital de River Plate”.

El mal momento de María Becerra tras golpearse en un show

Becerra se presentó con un show en la provincia serrana de Córdoba y terminó lesionada. Incluso, debió ser hospitalizada. «En el show de Córdoba me lesioné la pierna… pero ya mi osteopata está cuidándome muy bien para poder hacer el show de hoy en Mendoza…», compartió la cantante a través de sus redes sociales.

«Sepan que lamentablemente no voy a poder estar en mi 100% haciendo todas las coreografías, saltando ni corriendo… pero lo voy a dar todo hasta donde sienta que pueda. En el show de hoy voy a ser ‘La renga de Argentina’ pero serviré como siempre», dijo Becerra entre bromas.