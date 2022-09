El testimonio de una expareja de «Teto» Medina que anticipó situaciones de violencia

La detención de Marcelo «Teto» Medina, detenido este jueves por asociación ilícita y reducción a la servidumbre en la organización «La Razón de Vivir», trajo consigo el recuerdo de una vieja denuncia por violencia de género llevada adelante por su expareja Mónica Fernández.

La denunciante habló con Intrusos, por América, y rememoró esa situación que, según indicó, avanza en la Justicia y tanto ella como su abogado esperaban por novedades en breve.

En cuanto a como comenzó ese vínculo, Fernández contó que «primero fue un divino. Durante tres años, no tuvimos mayores inconvenientes. Al principio escondía su adicción, después se volvió incontrolable«.

La denunciante sostuvo que «hubo varios hechos de violencia». «Las cosas que a mi me hizo fueron terribles», agregó.

Sin embargo, esos episodios obligaron a que Mónica tuviera que pedir ayuda terapéutica y aún no puede rehacer su vida. «No puedo entablar una pareja porque tengo miedo. No puedo contar las cosas que me hizo, porque me da vergüenza a mi«, agregó al respecto.

Respecto de la denuncia que se investiga en este momento, Fernández contó que «lo creo capaz de hacer esto y más» sobre las cosas que se han revelado.

«Teto» Medina y las drogas

Según contó Mónica en Intrusos, Medina no estaba rehabilitado y sus niveles de consumo de droga eran altísimos. «No era una rayita» señaló la mujer, en relación a la cocaína.

Su relato fue acompañado por el de la periodista Nancy Duré, parte del panel televisivo, que reveló también haber visto las adicciones de Teto. «Aunque no consumía delante nuestro, lo hemos visto en malas condiciones» concluyó.