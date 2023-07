El tierno momento de Wanda Nara junto a sus hijas en medio de la preocupación por su salud

Wanda Nara atraviesa un difícil momento de salud, que llevó en días pasados a que debiera ser asistida en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se realizó algunos estudios para confirmar su cuadro.

Desde entonces, versiones y trascendidos de todo tipo recorrieron redes y medios, con la salud de la conductora de MasterChef Argentina como foco de atención.

Fue así que el periodista Jorge Lanata, en su programa de radio, dio a conocer que la mediática padece de leucemia, noticia que en rápidamente generó preocupación, y en algunos casos, indignación al tratarse de una información correspondiente al ámbito privado de Wanda.

En ese contexto, la presentadora del reality gastronómico de Telefe decidió reaparecer en redes sociales, en donde se mostró, en una historia de Instagram, compartiendo un tierno momento junto a sus hijas, Francesca e Isabella.

En la imagen, se pudo ver a Wanda mirando sonriente a cámara, acompañada de cerca por las pequeñas, también con rosto feliz, junto a sus mascotas. La postal, publicada este jueves, solo incluyó un emoji de corazón por parte de la conductora.

También, la esposa de Mauro Icardi mostró el original maquillaje de su hija Isabella, quien posó nuevamente para su madre en otra historia, mientras sostenía a su pequeño chihuahua.

Wanda se mostró junto a sus hijas, en medio de la preocupación por su salud.

«No es leucemia»: Chiche Gelblung dio un nuevo diagnóstico de Wanda Nara

Dado el diagnóstico quien salió a desmentir a Lanata fue Chiche Gelblung, que señaló que Wanda sufre otra enfermedad.

«No es leucemia sino mieloma«, dijo Chiche, criticando además a las fuentes consultadas por Lanata. «Wanda no se habla con casi nadie de su familia. No se habla con el padre, entiendo que ahora habla poco con la madre, que la madre ni habla con los periodistas y con la que habla todo es con Zaira, que ni siquiera está en la Argentina», señaló Chiche en su programa radial.