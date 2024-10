«Él ya sabía lo que…»: Revelan un dato clave sobre la interna familiar de Jorge Lanata en plena internación

Jorge Lanata permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Italiano desde este fin de semana, luego de nuevamente agravarse su cuadro en las últimas horas. En ese contexto, la familia del conductor de Radio Mitre continúa en guerra por la integridad de su vida, con Elba Marcovecchio como la principal apuntada por las hijas del periodista. Los detalles.

Sigue la interna en la familia Lanata: «él ya sabía lo que…»

En medio de su larga internación, que ya superó los cien días, la familia de Jorge Lanata sigue envuelta en un profundo escándalo que tiene que ver con la guarda de la salud del conductor de Radio Mitre y los bienes que este tiene a su nombre.

Con el conflicto en pleno, Laura Ubfal contó este domingo detalles de la guerra familiar de Jorge Lanata, donde develó que el periodista «ya sabía lo que pasaba, porque, de hecho, estuvo teniendo charlas larguísimas con Marisa Grinstein, que es una autora. Ella se sentó con Jorge y tuvieron extensas conversaciones para la biopic de Lanata«.

“Entonces, Jorge se sentó con Grinstein y dijo ‘yo no voy a ver nada, que después lo controle Elba’. Y esos guiones los tenía Gastón Portal para hacer la biopic, ahora qué pasará, no sé. El tema es que en ese material, entre las charlas, según escuché, dijo algo que yo ya había contado, y es que Andrea Rodríguez, su primera mujer, y Sara, la segunda, le habían pedido que no se case con Marcovecchio, o que antes haga la donación a sus hijas. El tema, en ese momento, era el dinero. Algo dio a entender Jorge” concluyó la periodista en la pantalla de América.

Qué dice el último parte médico sobre la salud de Jorge Lanata

Este lunes, el Hospital Italiano emitió un nuevo parte médico sobre la salud de Jorge Lanata, donde permanece internado desde el último sábado como consecuencia del agravamiento de su estado de salud, ante la aparición de una nueva infección.

En el documento, se indica que Jorge Lanata «se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva» del hospital, y «está bajo estudio por un cuadro infeccioso». «Su condición hemodinámica es estable, con un bajo requerimiento de medicamento vasopresor. Además, está conectado a asistencia ventilatoria mecánica con descenso de drogas sedativas» agrega el parte.

Finalmente, «actualmente evoluciona con leve deterioro en la función renal, sin embargo no hay requerimiento de soporte dialítico hasta el momento» concluye el documento.