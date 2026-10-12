Detuvieron a Selma Blair tras un incidente en un vuelo de Delta: qué se sabe del caso

La actriz estadounidense Selma Blair, reconocida por sus papeles en Cruel Intentions, Legalmente rubia y Hellboy, fue detenida por personal policial tras protagonizar un grave incidente a bordo de un vuelo de la compañía Delta Air Lines con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

De acuerdo con las actuaciones policiales y las grabaciones de los servicios de emergencia obtenidas por el portal TMZ, la artista fue reducida por la tripulación tras un forcejeo en pleno trayecto, siendo arrestada formalmente al tocar tierra por efectivos de la Autoridad Portuaria, mientras que la fiscalía avanzó con imputaciones penales por agresión a personal de seguridad y de salud.

El altercado en pleno vuelo, los cargos de agresión y la situación de Selma Blair

El conflicto se desató mientras la aeronave se encontraba en el aire, registrándose una tensa confrontación en la que dos auxiliares de cabina resultaron con lesiones corporales, sufriendo una de ellas una laceración y la otra marcas de mordeduras, debiendo ser trasladada a un centro asistencial para recibir curaciones.

Asimismo, según detallaron fuentes de las fuerzas de seguridad al citado medio, la pasajera habría intentado manipular una de las puertas de la aeronave durante el viaje, aunque voceros corporativos de la aerolínea indicaron que no poseen registros formales concluyentes sobre ese punto específico, ratificando su estricta política de tolerancia cero frente a conductas disruptivas a bordo.

La tensión escaló durante el traslado médico posterior, cuando la intérprete presuntamente propinó golpes a un agente policial dentro de la ambulancia y, al ingresar al hospital, atacó a una enfermera que radicó la denuncia judicial correspondiente.

Ante este cuadro, las autoridades estatales formalizaron dos cargos por agresión, mientras que agentes del FBI abrieron una línea de investigación federal para esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en el espacio aéreo estadounidense.

La respuesta oficial del entorno de Selma Blair y el antecedente en cabina

Frente al impacto mediático de lo acontecido, los portavoces de Selma Blair emitieron un comunicado aclaratorio, señalando que la conducta denunciada respondió a una descompensación repentina:

«Selma sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada, al aterrizar recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable», manifestaron, evitando brindar precisiones sobre el detonante clínico mientras la paciente continúa bajo evaluación profesional.

El incidente reavivó en las plataformas digitales el recuerdo de un suceso previo acontecido en 2016, oportunidad en la que la actriz debió ser evacuada en camilla de un avión tras sufrir una crisis nerviosa en vuelo, contrastando con sus recientes participaciones públicas en eventos artísticos y culturales de la ciudad de Nueva York, donde se la había visto de buen ánimo días antes de emprender este accidentado trayecto.