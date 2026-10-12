Del civil en jeans al vestido con una cola de cuatro metros: así fue el casamiento de Romina Yan

Luego de las fuertes declaraciones de Valentín Yankelevich, el archivo televisivo argentino rescató los pormenores del acontecimiento social que selló la historia afectiva de Romina Yan, la recordada protagonista de Chiquititas, al contraer matrimonio con el productor técnico Darío Giordano, padre de sus tres hijos.

Celebrado a finales de noviembre de 1998, tras un noviazgo fulgurante nacido en los pasillos de Telefe, aquel enlace entre Romina Yan y Darío Giordano no solo congregó a las mayores figuras del espectáculo nacional, sino que desafió las convenciones protocolares de la época al combinar una firma civil completamente descontracturada con una imponente velada nupcial, transformándose en una de las coberturas de mayor impacto gráfico de aquellos años.

Jeans en el civil y cola de cuatro metros en la iglesia: el casamiento de Romina Yan con Darío Giordano

La singularidad del festejo se manifestó desde la primera cita ante la ley en la delegación del registro civil de San Isidro, donde Romina Yan eludió los atuendos tradicionales, presentándose vestida con pantalón de jean, remera blanca básica, zapatillas deportivas y una delicada vincha de flores blancas, look despojado que compartió junto a Darío Giordano frente a una multitud de admiradores y móviles televisivos.

El civil en jean de Romina Yan y Darío Giordano.-

Tras la firma del acta, en la que su hermano Tomás Yankelevich ofició de testigo, la intimidad familiar se trasladó a un almuerzo al aire libre en la residencia de sus padres, antes de dar paso a la fastuosidad religiosa.

El civil en jean de Romina Yan y Darío Giordano.-

Al día siguiente, la solemnidad nupcial tuvo lugar en la Iglesia San Patricio, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, donde la actriz ingresó del brazo de su padre, el productor Gustavo Yankelevich, luciendo una pieza exclusiva de alta costura creada por Laurencio Adot en gasa de seda natural con una cola de cuatro metros, mientras que el novio vistió un riguroso jaquet oscuro ante la mirada conmovida de más de trescientos cincuenta asistentes.

El vestido de Laurencio Adot, con el que se casó Romina Yan.-

El elenco de Chiquititas, Los Auténticos Decadentes y la fiesta soñada de Romina Yan

La celebración continuó en las hectáreas de la estancia Abril, en Berazategui, ámbito donde confluyeron el glamour de los elencos televisivos y la calidez del círculo íntimo de la familia Yankelevich-Morena.

El casamiento por iglesia de Romina Yan y Darío Giordano.-

Los pequeños actores de Chiquititas arribaron en combis especialmente contratadas, colmando el salón de abrazos y protagonizando una intervención musical espontánea dedicada a su mentora, sumándose a la proyección de un video con imágenes inéditas de la niñez de los hermanos.

El casamiento por iglesia de Romina Yan y Darío Giordano.-

El momento culminante de la madrugada estuvo a cargo del recital en vivo de Los Auténticos Decadentes, banda que encendió la pista de baile donde coincidieron figuras estelares como Guillermo Francella, Facundo Arana, Agustina Cherri, Selva Alemán y Arturo Puig, en una fiesta extendida hasta las seis de la mañana que quedó documentada de manera exclusiva por la revista CARAS.