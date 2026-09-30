La insólita rutina de LeBron James: vivirá en Nueva York y viajará diariamente en helicóptero a Philadelphia

LeBron James habló por primera vez como jugador de los Philadelphia 76ers en el NBA Media Day. (Foto: NBA)

El lunes se realizó el Media Day anual de la NBA y los focos estuvieron puestos en LeBron James, quien habló por primera vez con el uniforme de los Philadelphia 76ers, su nuevo equipo.

Sin embargo, el dato que más llamó la atención alrededor del Rey fue otro, ya que trascendió vivirá en Nueva York durante la temporada y viajará diariamente en helicóptero hacia Philadelphia para cumplir con sus compromisos con los Sixers.

Después de una práctica del equipo, LeBron fue visto saliendo de Philadelphia en helicóptero con destino a Nueva York, donde planea establecerse durante toda la temporada. El viaje entre ambas ciudades demanda alrededor de 45 minutos.

De esta manera, el cuatro veces campeón de la NBA podría pasar buena parte de su temporada moviéndose entre tres estados: California, donde vive su familia, Philadelphia, donde entrenará y jugará, y Nueva York, su lugar de residencia.

LeBron habló por primera vez como jugador de los Sixers

En su primera aparición pública con la camiseta de Philadelphia, LeBron dejó en claro que llega con un objetivo concreto: volver a ser campeón.

«No dejé a mi familia en Los Ángeles para quedar eliminado en la segunda ronda», señaló el Rey, que a sus 41 años disputará su 24° temporada en la NBA y buscará conquistar el quinto anillo de su carrera.

Los Sixers se prepararon para pelear por el campeonato y renovaron buena parte de su plantilla. Además de LeBron, incorporaron a Jaylen Brown, quien se sumará a Joel Embiid, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe como parte de un quinteto que genera grandes expectativas.

Para cumplir el objetivo, James remarcó que el equipo deberá «trabajar» y hacerse «amigo de lo incómodo». Luego, dejó otra advertencia: «No quiero que seamos un equipo del cual se pensó que éramos grandes en los papeles y luego no se logró».

Philadelphia buscará conseguir su cuarto título y cortar una extensa sequía, ya que la franquicia no se consagra campeona desde 1983, hace 43 años.