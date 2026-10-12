Jesica Cirio fue mamá por segunda vez: cómo se llama el bebé y quién es su papá

La modelo y animadora Jesica Cirio celebró la llegada al mundo de su segundo hijo, Kimi, nacido en horas de la mañana del domingo en las instalaciones del prestigioso Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El bebé, fruto de su relación afectiva de Jesica Cirio con el empresario del sector mayorista Nicolás Trombino, llegó mediante una intervención por cesárea con un peso exacto de tres kilos, encontrándose ambos en perfecto estado clínico mientras completan los controles perinatales de rigor y disfrutan de un momento íntimo que la propia comunicadora definió previamente como un proceso de profunda sanación personal y renacimiento familiar.

El parto en el Sanatorio Otamendi y el significado del nombre que eligió Jesica Cirio

El nacimiento de Kimi, cuyo origen etimológico remite a conceptos como «noble» o «príncipe», fue anunciado públicamente por el periodista Ángel de Brito en sus canales digitales, confirmando que la intervención obstétrica se desarrolló sin complicaciones en la clínica de la Ciudad de Buenos Aires: «Jésica Cirio fue mamá esta mañana, por cesárea, y el bebé pesó tres kilos«, comunicó el conductor televisivo, inaugurando la ola de salutaciones virtuales hacia la familia.

Para la presentadora, de 41 años, la gestación representó una experiencia transformadora que transitó combinando chequeos periódicos con una activa disciplina física, incorporando caminatas diarias, sesiones de pádel y prácticas de yoga, mientras compartía la emoción del embarazo con su hija mayor Chloe, de ocho años, quien celebró con entusiasmo la confirmación de tener un hermano varón tras haber manifestado inicialmente su deseo de sumar una hermanita al hogar.

La vida lejos de las cámaras y la relación de Jesica Cirio con Nicolás Trombino

La llegada de Kimi coincide con un cambio radical en las prioridades de Jesica Cirio, quien consolidó un prolongado alejamiento de los sets televisivos y de los flashes del espectáculo para desempeñarse en el sector corporativo privado, priorizando la preservación de su entorno íntimo frente al escrutinio público: «Ya decidí que no voy a exponer mi vida privada, fueron años difíciles de mucho dolor y aprendizaje, y ahora prefiero disfrutar plenamente de mi familia«, había confiado la conductora meses atrás, al detallar cómo reconstruyó su cotidianidad.

Esa misma impronta de discreción guio su romance con Nicolás Trombino, de 43 años, con quien construyó un noviazgo sin convivencia previa ni apariciones en alfombras rojas mediáticas, adaptándose gradualmente a la dinámica de una familia ensamblada, dado que el empresario ya era padre de un hijo de una unión anterior, logrando que el arribo de su nuevo descendiente actúe como un lazo integrador para todos los integrantes del hogar.