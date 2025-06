Eugenia en la cuerda floja: crisis de llanto y dudas sobre su futuro en Gran Hermano

Los 7 últimos jugadores de Gran Hermano ya sienten la ansiedad de la final, que será el próximo martes 24 de junio 2025, y no todos la toleran de la mejor manera. Fue el caso de Eugenia, la participante oriunda de Santiago del Estero, que fue protagonista de una crisis de llanto hace algunos días y su permanencia está en riesgo, con posibilidad de irse el lunes. «No quiero nada» fue una de su fuertes frases. Qué pasó.

Eugenia protagonizó una fuerte crisis y está en riesgo su final en Gran Hermano: qué pasó

Hace algunas horas, se conoció que Eugenia escuchó un grito del exterior de la casa de Gran Hermano y comenzaron las especulaciones sobre su permanencia en la casa más famosa del país. Sin embargo, podría haber sido a propósito: es que, horas antes, la jugadora tuvo un fuerte episodio de crisis, que hizo dudar a los fanáticos sobre su deseo de ganar el reality de Telefe.

Además de estar notablemente incómoda con sus compañeros de casa, Eugenia ha tenido diversos problemas que, incluso, algunos atreven a vincularlos con el consumo de alcohol. Lo cierto es que ya tuvo varios cruces a los gritos con el resto de los participantes de Gran Hermano, y su fastidio es manifiesto.

Casi todos contentos y emocionados tras completar una emotiva prueba semanal de #GranHermano



Eugenia, sin ganas de estar, se va rápidamente de la foto grupal pic.twitter.com/4tYja9ppbu — TRONK (@TronkOficial) June 5, 2025

Esta semana, Gran Hermano les dio una actividad a los «hermanitos» en la que tenían que recordar viejas épocas de su vida y compartió fotos de ellos en su infancia; en este contexto, la participante oriunda de Santiago del Estero no pudo sostenerlo y rompió en llanto desconsoladamente frente a todos.

En el momento de las lágrimas de Eugenia, su amiga Selva intentó calmarla junto con el resto de sus compañeros. Sin embargo, la jugadora se mostró bastante ofuscada con la situación y, en medio de un desgarrador llanto, les pidió que no se acercaran a ella: “¡No vengan, no vengan no venga, no vengan. No quiero abrazo, no quiero nada! Perdón, pero no quiero nada“.

Eugenia protagonizó una fuerte crisis y está en riesgo su final en Gran Hermano: cómo quedó la placa

Este fin de semana, muy cerca de la final, la placa de Gran Hermano tiene cuatro nominados: Eugenia, Juan Pablo «Devi», Katia «la Tana» y Ulises. Jugadores fuertes que buscan consolidarse con un puesto entre los ganadores.

Las encuestas apuntan sobre todo contra Eugenia y Katia «la Tana», que el público ya quiere que dejen la competencia, según muestran las encuestas en redes sociales.