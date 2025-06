Andrea Lázaro hizo su descargo tras los comentarios transfóbicos a Luciana Martínez

Andrea Lázaro, ex participante de Gran Hermano, anunció su decisión de alejarse del reality show de Telefe y de los medios tras la polémica desatada por sus dichos transfóbicos contra Luciana Martínez. La exconcursante, eliminada el pasado lunes junto a Sandra, generó controversia con un comentario en redes sociales que fue ampliamente repudiado, lo que la llevó a optar por no regresar al estudio del programa.

Qué dijo Andrea Lázaron sobre sus comentarios a Luciana Martínez

En un descargo publicado en sus redes, Lázaro explicó los motivos de su decisión: “Yo lo decidí porque primero quiero hacer mi descargo en mis redes. Si iba al debate, no iba a tener el tiempo suficiente. Estoy muy cansada de los medios. Me parece una buena manera para retirarme y laburar por mi cuenta de lo mío”.

La exjugadora, quien en su momento abandonó la casa de Gran Hermano voluntariamente por cuestiones de salud, aclaró que su salida no fue una desvinculación impuesta: “A mí no me bajaron de ningún lado ni me desvincularon, simplemente yo no quise ir al debate porque necesitaba mi espacio para poder expresarme y mostrar mi enojo”.

Andrea pide disculpas y confirma lo que conté hoy de que ella decide no ir a los programas de #GranHermano 👇 https://t.co/aEt0MVz4Sk pic.twitter.com/St8FkaKBIZ — Agus Rey (@agus_rey) June 4, 2025

Sobre el comentario que desató la controversia, Lázaro se refirió a sus dichos contra Luciana Martínez, asegurando que no se trató de un acto de transfobia, sino de un impulso personal. “Esto no se trata de homofobia o de transfobia, esto se trató simplemente de un impulso en el que yo quise darle un golpe bajo a una persona, en este caso a Luciana”, afirmó. Además, reconoció que su enojo con Martínez venía de antes de su ingreso a la casa y admitió que el tuit fue “sumamente desafortunado”. “Obviamente me equivoqué”, expresó, pidiendo disculpas por sus palabras.