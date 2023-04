Fabián Cubero apuntó otra vez contra su ex Nicole Neumann

El ex futbolista Fabián Cubero sorprendió con sus declaraciones durante una entrevista con la revista Pronto y confirmar los rumores que hablaban de un distanciamiento entre su hija mayor, Indiana, y la mamá, Nicole Neumann.

“Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, había contado el ex jugador.

Las declaraciones de Cubero en contra de Nicole Neumann

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá ‘Indi’ y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, detalló Cubero.

Por su parte, a Nicole no le cayeron nada bien estas declaraciones y optó por decir que ella nunca hablaría sobre la intimidad de su vida familiar y su relación con sus hijas.

Pero Cubero, en una nota con Intrusos, dio a entender que su ex mujer pasa por privado información a los periodistas, mientras que él prefiere ir de frente. “No dije nada distinto a lo que venían debatiendo los propios medios desde diciembre. Yo estoy para ayudar y colaborar con mis hijas. Me mantengo al margen, pero hable o no hable, el conflicto se genera igual”.

“Para mí hubiese sido más simple llamar a un periodista amigo y hablar en privado, pero yo lo digo acá frente a las cámaras. No mando a nadie”, aseguró.

Para finalizar, Cubero aseguró que no habla con sus hijas sobre el casamiento de su ex con el piloto de Turismo Carretera, el rionegrino Manu Urcera, a fines de noviembre de este año.

Con información de Noticias Argentinas.