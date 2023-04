Qué dijo Nicole Neumann sobre el contrato prenupcial con Manu Urcera

Una de las bodas del año será la de Nicole Neumann y Manu Urcera. Por eso cada nuevo detalle que se conoce genera gran expectativa. Tras muchos rumores, por primera vez la modelo se refirió a los rumores sobre la exigencia de la familia del piloto de que se firme un contrato prenupcial.

«Yo no estoy enterada del contrato prematrimonial», afirmó Neumann de manera jovlal.

Además, en el móvil con Intrusos, negó que haya existido ese pedido de parte de su pareja. «No hubo nada», aseguró.

Durante la nota televisiva, sin embargo, dijo que tampoco es una posibilidad que descarta. «No me molestaría (firmar un contrato prematrimonial), pero no sé qué dicen porque no me pasó», expresó.

Nicole Neumann reveló quiénes llevarán los anillos de su casamiento

Nicole Neumann, además dio algunos detalles de su boda con Manu Urcera. Contó que Laurencio Adot le confeccionará tres vestidos. También sobre los asistentes al gran evento, reveló que habrá «más de 200» invitados.

Más adelante, precisó que once personas serán las damas de honor. Y sobre el final, señaló que Allegra y Sienna tendrán «el rol cortejo» para llevar los anillos de la boda.