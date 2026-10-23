Facundo Moyano faltó a declarar y Candela Arizaga sorprendió con un pedido ante la Justicia

La causa judicial que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo este jueves 22 de octubre. Aunque ambos habían sido citados a declarar el mismo día, el exdiputado no se presentó por problemas de salud. En cambio, la influencer acudió a la fiscalía y volvió a solicitar que se levante la prohibición de acercamiento que rige sobre su pareja.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Moyano debía comparecer a las 10, pero justificó su ausencia por un cuadro de fiebre. Su presentación fue reprogramada para el lunes 26 de octubre, una instancia que podría resultar importante para definir la continuidad de las medidas judiciales.

La investigación contra el dirigente sindical se desarrolla por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en el marco de una causa vinculada a posibles hechos de violencia de género.

Candela Arizaga declaró y pidió que levanten la perimetral contra Facundo Moyano

A diferencia de Moyano, Candela Arizaga se presentó ante la Justicia acompañada por su abogado, Roberto Herrera, y declaró durante varias horas.

Durante la audiencia, la joven volvió a manifestar su intención de continuar la relación sentimental con el exdiputado y solicitó que se revisen las restricciones que les impiden mantener contacto en Argentina.

Al salir de la sede judicial, Arizaga habló con los medios y expresó su malestar por la situación que atraviesa la pareja.

La influencer aseguró que nunca había solicitado la prohibición de acercamiento y sostuvo que la medida se mantiene desde hace aproximadamente tres meses. También manifestó que ambos desean recuperar la posibilidad de verse y comunicarse.

Sin embargo, la decisión sobre la continuidad de la perimetral corresponde a la Justicia, independientemente de la voluntad expresada por las personas involucradas.

El viaje a Madrid que complicó la situación judicial de Moyano y Arizaga

Uno de los puntos que despertó especial interés en la investigación fue el viaje que Facundo Moyano y Candela Arizaga realizaron juntos a Madrid, pese a las restricciones judiciales vigentes en territorio argentino.

Durante su estadía en España, la pareja compartió imágenes y dejó en evidencia que había retomado el vínculo sentimental.

Tras regresar al país, Arizaga confirmó públicamente que el viaje les permitió fortalecer la relación. Incluso reveló que durante esos días hubo un compromiso simbólico entre ambos, aunque sin un anillo tradicional.

La joven también negó estar embarazada, después de que circularan versiones sobre esa posibilidad.

El encuentro en Europa se convirtió en uno de los aspectos que la fiscalía buscó esclarecer, especialmente para determinar las circunstancias en las que se produjo y conocer la situación actual de Arizaga.

Por qué Facundo Moyano está imputado y qué investiga la Justicia

La causa se inició a partir de un episodio ocurrido meses atrás, que derivó en una investigación por presuntos hechos de violencia de género, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Como parte del proceso, la Justicia dispuso medidas cautelares que incluyen restricciones de acercamiento y comunicación.

La fiscal Florencia Nocerez interviene en la investigación, mientras que la defensa de Arizaga, encabezada por Roberto Herrera, solicitó revisar las condiciones impuestas.

Antes de su presentación de este jueves, la influencer había faltado a una convocatoria prevista para el 19 de octubre, en la que debía ser evaluada por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

Su abogado había presentado un informe psicológico y solicitado reconsiderar la necesidad de una nueva entrevista. Sin embargo, la fiscalía rechazó ese planteo y dispuso una nueva citación.

La investigación continúa abierta y Moyano permanece imputado, sin que exista una condena judicial en su contra por estos hechos.

Qué puede pasar el lunes 26 de octubre con la perimetral

La próxima instancia está prevista para el lunes 26 de octubre, cuando Facundo Moyano deberá presentarse ante la Justicia después de haber justificado su ausencia por enfermedad.

Su declaración será relevante para evaluar el pedido de levantamiento de las restricciones y avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados.

Por el momento, la prohibición de acercamiento continúa vigente y no se informó una resolución judicial que autorice a la pareja a retomar el contacto en Argentina.

Mientras Arizaga insiste públicamente en su deseo de continuar la relación, la Justicia deberá determinar si corresponde mantener, modificar o levantar las medidas de protección dispuestas al comienzo de la causa.