Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la atención mediática después de compartir una inesperada imagen junto a Facundo Moyano. La influencer utilizó inteligencia artificial para mostrar cómo sería un hijo de la pareja y acompañó la publicación con una pregunta que despertó curiosidad entre sus seguidores.

Según informó Ciudad Magazine, Arizaga publicó la fotografía en sus historias de Instagram, en medio de los rumores que circulan desde hace varias semanas sobre un posible embarazo.

“¿Se imaginan?”, escribió junto a la imagen, en la que aparece abrazada a Moyano y acompañada por un niño rubio de aproximadamente nueve años.

La foto de Candela Arizaga y Facundo Moyano que despertó rumores de embarazo

La publicación llamó la atención porque la pareja viene de atravesar meses de fuerte exposición mediática y recientemente retomó su relación.

La imagen no corresponde a un hijo real, sino que fue generada mediante inteligencia artificial, una herramienta que permite recrear cómo podrían verse los hijos de una pareja a partir de sus fotografías.

Sin embargo, el gesto de Arizaga volvió a instalar las especulaciones sobre sus planes de formar una familia con el exdiputado.

Los rumores de embarazo habían comenzado a circular a fines de octubre, después de que ambos regresaran de un viaje a España.

Por el momento, no existe una confirmación de que Candela Arizaga esté embarazada.

Facundo Moyano y Candela Arizaga: reconciliación y planes de casamiento

La relación entre Facundo Moyano y Candela Arizaga atravesó un período complejo después de un episodio ocurrido el 4 de agosto, que derivó en una investigación judicial y una restricción de acercamiento contra el exdiputado.

Posteriormente, la pareja volvió a mostrarse junta durante un viaje a España y expresó públicamente su intención de continuar con la relación.

A fines de octubre, la Justicia levantó la medida de restricción de acercamiento, aunque la investigación judicial continuó su curso.

En ese contexto, Arizaga también habló sobre la posibilidad de casarse con Moyano y reconoció que es uno de sus deseos.

“Obvio que me quiero casar con él”, aseguró en declaraciones a TN.

Ahora, con una fotografía familiar creada mediante inteligencia artificial, la influencer volvió a despertar curiosidad sobre el futuro de la pareja.

Aunque la publicación fue presentada como un juego, la pregunta que acompañó la imagen reavivó las versiones sobre una posible maternidad, que hasta el momento no fueron confirmadas.