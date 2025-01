Fátima Florez contó qué le pasó cuando le hicieron un control de alcoholemia: “Es un vasito” 

En las últimas horas se conoció que Fátima Florez había protagonizado un incidente policial en la provincia de Córdoba. Una de las versiones señalaba que la artista se había desvanecido después de discutir a los gritos con los agentes que le hicieron un control de alcoholemia al conductor del auto en el que viajaba.

Qué le pasó a Fátima Florez cuando le hicieron un control de alcoholemia en Córdoba

La humorista rompió el silencio y explicó su versión de los hechos. “Ayer, después de toda una jornada laboral, fuimos hasta Córdoba con mi director musical porque se nos rompió un teclado con el cual trabajamos. Fuimos hasta allá a buscarlo y cuando volvíamos nos pararon. Le hicieron el test de alcoholemia a él porque yo estaba de copilota”, expuso durante la charla con Federico Seeber y Sofía Kotler.

Y agregó: “Le dio a él 0.75, que obviamente no está permitido. Él, por supuesto, que estaba en perfecto estado. Imagínate que yo no me voy a subir un auto de una persona que no esté bien. 0.75 creo que es un vasito y ya da”.

Por otra parte, contó cómo se encontraba ella durante el control. “No es que me desvanecí, lo que sí me empecé a sentir muy débil. Porque había estado todo el día trabajando, hizo mucho calor durante el día. Estuve prácticamente sin comer durante todo el día por ir de acá para allá. Se hizo muy tarde, estaba sin cenar y desde la mañana trabajando, imagínense, soy un ser humano que me bajó la presión completamente y me senté en el piso porque no daba más”.

“Me dolían literalmente los pies porque había estado todo el día con tacos bailando de acá para allá. No daba más, estaba sin comer. Entonces, bueno, se juntó mucho y me senté en el piso. Simplemente eso”, completó.

Qué pasó con Fátima Florez en una ruta de Córdoba, según la versión policial

La discusión en la que participó Fátima Florez ocurrió en el kilómetro 15 de la Ruta 20, un camino que se usa habitualmente para transitar entre Villa Carlos Paz y la capital provincial.

A las 3.32 de la madrugada, según lo que puntualiza el escrito policial, en momentos en que estaban haciendo un control en uno de los puentes con sentido a la ciudad turística, se le hizo un control de alcoholemia al conductor del auto Peugeot 206 de color gris en el que viajaba Fátima.

Cuando le da positivo el test al director musical de la actriz Fernando Gabriel Vázquez (con un valor de 0.76 gramos por litro de alcohol en sangre), Fátima “se ofusca por el accionar policial”, mencionó el parte.

Luego, citó que la humorista se arrojó al asfalto “aduciendo a los gritos maltratos y descompostura”. A los pocos minutos llegó una ambulancia y cuando la médica intentó atenderla, el incidente continuó.

“La señora Florez se ofusca desistiendo de recibir la atención requerida momentos antes, filmando con su teléfono particular el accionar policial”, aseguró el comunicado policial.