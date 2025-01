Maxi López con los tapones de punta contra Mauro Icardi: «A ver si se anima»

Maxi López llegó a la Argentina para pasar unos días con sus hijos, aquellos que tiene en común con Wanda Nara y que durante varios años fueron criados por Mauro Icardi. El ex futbolista de River Plate llegó al país en medio del conflicto judicial que atraviesan la conductora con el jugador del Galatasaray.

El picante comentario de Maxi López contra Mauro Icardi: «Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima»

Esta tarde el futbolista fue entrevistado por el móvil de LAM y cuando le consultaron por Mauro Icardi fue tajante. “Cada uno vive el calvario que quiere vivir. No me interesa lo que hace”, detalló en primera instancia el ex futbolista.

Además, comentó que “tiene que ver los videos para saber lo que dicen las hijas de él”, haciendo referencia de que las hijas no quieren verlo.

Por último, comentó que vino a la Argentina por sus hijos y que, con Mauro Icardi, tienen “una charla pendiente, a ver si anima”.

Le confirmaron a Yanina Latorre que la China Suárez espera un hijo de Mauro Icardi

Yanina Latorre está de vacaciones en Miami, sin embargo, sigue muy de cerca el conflicto que tienen Wanda Nara y Mauro Icardi, como también el romance que inició el futbolista con la China Suárez.

Al ser una de las voces más escuchadas en esta guerra mediática, Yanina lanzó varias bombas en sus historias de Instagram. Según su información, Eugenia “La China” Suárez estaría esperando un hijo del futbolista.

Fueron cuatro fuentes las que le confirmaron a Latorre que la China Suárez espera un hijo de Mauro Icardi. “Nuestra farándula es hermosa. Si llega a ser verdad, Pampita, Vicuña, García Moritan, Wanda, Icardi, la China, Cabré y Maxi López quedarían emparentados”, detalló Yanina.