Fátima Florez fue contundente al hablar sobre Yuyito González y Javier Milei: ¿Qué dijo?

Fátima Florez está el el país y le dio una nota al programa de Pamela David, «Desayuno Americano», allí, contó lo que sucedió con Javier Milei y apuntó de manera indirecta contra Yuyito González.

La palabra de Fátima Florez

«No estoy muy al tanto de lo que se ha dicho, porque obviamente estaba enfocada en lo mío. Si bien soy una adicta a los medios, porque toda la vida vi mucha tele, no vi mucho. Creo que cada uno es libre de decir lo que quiera, mientras no ofendas a nadie», lanzó.

«Norberto dijo que estaba muy triste, muy dolido y que le habría gustado ser padre con vos…», apuntó en ese momento el cronista del programa. «Si ahora la pareja no está me parece que no da hablar de lo que habría pasado», expresó la comediante.

«Lo que pasó fue lo que tuvo que pasar. Los tiempos de Dios y las cosas se dan como se tienen que dar. No tengo mucho más para decir de esto», dijo y fue por más cuando le consultaron por lo que sucede con Javier Milei, con quien tuvo una intensa relación.

Fátima Florez habló sobre la relación de Javier Milei con Yuyito González

«No lo tomo de ninguna manera porque no me corresponde, no es mi pareja, no tendría por qué opinar de parejas ajenas. No me concierne el hecho de andar opinando. Me da lo mismo», expresó. Pero Fátima fue más allá y lanzó comentarios muy fuertes cuando le consultaron si la relación del presidente con Yuyito González comenzó cuando aún ellos estaban en pareja.

«No tengo idea, la verdad que tampoco me hace a la cuestión. Más allá de esto, ninguna pareja se distancia por terceros. No creo que en ningún caso influyan otras personas. Los de afuera son de palo. No hablo de ella en particular, pero meterse en parejas no es de buena leche, no es de buen don de gente hacer eso. Si vos sabés que alguien está en pareja zorrear. Eso lo he pensado toda mi vida», finalizó.

Con información del Intransigente