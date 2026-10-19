Florencia Raggi habló de su vida con Nicolás Repetto y reveló qué fue lo más difícil de la maternidad

Florencia Raggi atraviesa una nueva etapa personal y profesional. Mientras disfruta del estreno de su primer unipersonal, la actriz se animó a hablar de uno de los momentos más difíciles de su vida: la partida de sus hijos del hogar familiar y el desafío de volver a encontrarse consigo misma después de años dedicados a la maternidad.

En una entrevista publicada este lunes 19 de octubre por La Nación, Raggi reflexionó sobre el llamado síndrome del nido vacío, una experiencia que vivió con especial intensidad cuando su hija Renata decidió independizarse y mudarse al exterior.

La actriz también se refirió a su relación con Nicolás Repetto, con quien comparte más de tres décadas de historia, y explicó cómo aprendieron a acompañarse en una etapa en la que sus hijos ya construyen sus propios caminos.

Florencia Raggi y el síndrome del nido vacío: “Fue desgarrador”

Aunque siempre soñó con ser madre, Florencia Raggi reconoció que nunca imaginó cuánto le costaría aceptar la independencia de sus hijos.

La actriz explicó que durante muchos años encontró una parte fundamental de su identidad en la maternidad. Por eso, cuando Renata decidió irse a vivir a otro país, sintió que su vida cambiaba de manera abrupta.

“Fue desgarrador”, confesó al recordar aquel momento.

La situación coincidió con la pandemia, cuando Raggi se encontraba en Uruguay y su familia atravesaba otros cambios importantes, entre ellos la venta de su casa.

La distancia y las restricciones sanitarias hicieron que permaneciera seis meses sin ver a sus hijos, una experiencia que profundizó la sensación de pérdida de su rutina familiar.

“Me decían que el nido vacío eran seis meses de duelo; a mí me duró mucho más”, reconoció.

Raggi aclaró que siempre estuvo feliz por la independencia de su hija, pero eso no impedía que sintiera tristeza por la transformación de su vida cotidiana.

La pregunta que se hizo Florencia Raggi cuando sus hijos dejaron la casa

Uno de los aspectos más personales de la entrevista fue la reflexión de la actriz sobre la identidad de las mujeres cuando termina la etapa de crianza.

Raggi explicó que había construido buena parte de su vida alrededor de sus hijos, aunque nunca abandonó su carrera artística.

Con el paso del tiempo comprendió que debía aprender a disfrutar de una nueva rutina y recuperar espacios personales.

En ese proceso, reconoció que el trabajo fue una herramienta importante para atravesar el cambio.

También destacó el acompañamiento de Nicolás Repetto, con quien comparte su vida desde mediados de los años noventa.

La actriz señaló que la maternidad había sido una experiencia profundamente feliz, pero que también necesitó reconstruir su identidad fuera de ese rol.

Su reflexión apunta a una situación que atraviesan muchas familias cuando los hijos crecen, se independizan y comienzan a tomar decisiones propias.

Qué dijo Florencia Raggi sobre Renata y Francisco Repetto

Con el paso de los años, Florencia Raggi logró encontrar una nueva manera de relacionarse con sus hijos adultos.

Actualmente, Renata vive en Barcelona y lleva adelante su vida de manera independiente.

Aunque la actriz reconoció que preferiría tenerla cerca, aseguró que su prioridad es que su hija pueda desarrollarse y ser feliz donde elija vivir.

La experiencia también le permitió afrontar de otra manera la partida de Francisco, quien se independizó este año.

Raggi admitió que esta segunda despedida fue diferente y que ahora puede disfrutar más de sus propios tiempos.

La actriz considera que el vínculo con los hijos no desaparece cuando dejan la casa, sino que se transforma y encuentra nuevas formas de cercanía.

Florencia Raggi habló de su relación con Nicolás Repetto y reveló cómo siguen juntos

Durante la entrevista, Florencia Raggi también habló de su historia de amor con Nicolás Repetto y de los cambios que atravesaron como pareja.

Lejos de presentar una relación perfecta, reconoció que no siempre coinciden en sus necesidades, intereses o momentos personales.

La actriz explicó que la diferencia de edad también influye en las etapas que atraviesa cada uno.

Sin embargo, destacó que el respeto y las ganas de seguir juntos son fundamentales para sostener el vínculo.

Raggi contó que ambos aprendieron a aceptar sus diferencias y a buscar acuerdos sin perder de vista sus necesidades individuales.

También señaló que Repetto suele tener una mirada más abierta ante las dificultades y que, en determinados momentos, es quien más apuesta por encontrar una solución.

La pareja mantiene una vida repartida entre sus actividades personales y profesionales, con frecuentes viajes a Uruguay, aunque Raggi aseguró que actualmente reside en Buenos Aires.

El nuevo desafío profesional de Florencia Raggi: una obra sobre la maternidad

Las declaraciones de la actriz coincidieron con el estreno de Oxitocina (Inés y los perros), su primer unipersonal, dirigido por Dennis Smith.

La obra se presenta en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín, en Buenos Aires, y propone una mirada sobre la maternidad, los mandatos sociales y las contradicciones que atraviesan muchas mujeres.

Raggi interpreta a una madre cuya hija desaparece y cuya reacción desafía las expectativas sociales.

La actriz contó que inicialmente había rechazado la propuesta porque no tenía interés en protagonizar un monólogo. Sin embargo, cuando leyó el texto, sintió una conexión profunda con el personaje.

La historia la llevó a revisar sus propias experiencias como madre y a reflexionar sobre las exigencias, las culpas y las decisiones que acompañan la crianza.

En la entrevista también recordó las dificultades que atravesó durante la lactancia, un tema sobre el que decidió hablar para cuestionar la idea de que todas las mujeres viven la maternidad de la misma manera.

Hoy, con sus hijos independientes y nuevos proyectos profesionales, Florencia Raggi asegura que aprendió a disfrutar una etapa que al principio le resultó muy dolorosa.

Su testimonio muestra que la independencia de los hijos puede despertar sentimientos contradictorios: alegría por verlos crecer, tristeza por la distancia y la necesidad de construir una nueva vida cotidiana.