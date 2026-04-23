Así es la casa de Florencia Raggi y Nicolás Repetto: el hogar donde ella se quedó mientras él se aislaba en Uruguay

Después de más de dos décadas juntos, Nicolás Repetto y Florencia Raggi atravesaron una de las etapas más complejas de su relación. Según reconstruyeron medios nacionales como TN y La 100, el punto de quiebre llegó durante la pandemia, cuando el conductor decidió instalarse solo en Uruguay.

En ese contexto, Repetto pasó la mayor parte del aislamiento por COVID-19 en su casa de La Juanita, cerca de José Ignacio, completamente solo, mientras Florencia Raggi permanecía en Buenos Aires. Esta decisión profundizó el distanciamiento físico y emocional durante largos meses, generando una fuerte crisis en la pareja.

Ese aislamiento impactó de lleno en el vínculo. El propio Repetto lo resumió con una frase contundente: “No vale la pena remar cuando no hay respuestas”.

Durante ese tiempo, la rutina cambió, aparecieron tensiones y la relación quedó en pausa. Sin embargo, lejos de romperse, ese momento funcionó como un punto de inflexión que, con el tiempo, les permitió reconstruir el vínculo.

Un refugio en San Isidro que refleja su identidad

En San Isidro, lejos del ruido mediático pero cerca del arte y el diseño, la pareja construyó su hogar. La casa, moderna, luminosa y elegante, es el reflejo de una vida compartida atravesada por la creatividad.

Diseñada para el disfrute, la propiedad combina materiales nobles, arquitectura minimalista y una fuerte impronta artística. Cada ambiente tiene identidad propia, pero todos responden a una lógica común: armonía entre lo funcional y lo estético.

Cómo es la casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

El exterior sorprende por su sobriedad y calidez. Líneas rectas, cemento alisado, piedra y vegetación cuidada anticipan el espíritu del interior. En el jardín, una pileta revestida en piedra se integra con plantas autóctonas, creando un entorno relajado y contemporáneo.

Puertas adentro, el living es el gran protagonista:

Techos altos y ventanales que inundan de luz natural

que inundan de luz natural Un sofá en tonos neutros acompañado por sillones de diseño

acompañado por sillones de diseño Una alfombra persa que aporta textura

que aporta textura Obras de arte contemporáneo sobre paredes blancas

El arte no es un detalle decorativo: es parte central del espacio y dialoga con cada ambiente.

Diseño, funcionalidad y vida cotidiana

La cocina combina mármol, acero y madera clara, con una isla central que se conecta con el comedor diario. Allí, una mesa blanca con sillas a tono invita a la vida familiar, mientras cuadros con paisajes urbanos suman personalidad.

El baño principal refuerza la idea de lujo sutil:

Mármol en pisos y paredes

Bañera exenta

Ducha escocesa

Grifería en bronce mate

Un verdadero spa doméstico, pensado para el descanso.

La casa como símbolo de reconstrucción

Mientras la crisis los alejaba físicamente, este hogar quedó como el lugar que sintetiza su historia. Hoy, con la relación recompuesta, la casa en San Isidro vuelve a ser ese punto de encuentro donde conviven arte, diseño y vida familiar.

La historia de Repetto y Raggi demuestra que incluso los vínculos más sólidos atraviesan tormentas. Pero también que, cuando hay base, es posible reconstruir y seguir adelante.

Con información de medios