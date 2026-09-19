Nicolás Repetto vuelve a la TV después de ocho años: cómo será Clink Clank, su nuevo programa

Nicolás Repetto confirmó su regreso a la televisión abierta después de ocho años alejado de la conducción. El histórico presentador encabezará un nuevo ciclo de entretenimientos por El Trece que ya tiene nombre y fecha tentativa de estreno.

Después de varios años lejos de la pantalla chica, Nicolás Repetto prepara su regreso a la televisión argentina. El conductor confirmó que volverá a encabezar un programa de aire y que su desembarco será por El Trece durante la temporada de verano.

La noticia marca el regreso de una de las figuras que protagonizó algunos de los grandes formatos de entretenimiento de la televisión argentina durante las décadas del 90 y 2000, con ciclos como Fax, Nico y Sábado Bus.

Su nuevo proyecto ya tiene nombre: Clink Clank. El programa será producido por Kuarzo y su estreno está previsto para enero de 2027.

Nicolás Repetto confirmó su regreso a la televisión

Las primeras versiones sobre la vuelta de Repetto comenzaron a circular en los últimos días. Finalmente, fue el propio conductor quien terminó con las especulaciones.

El periodista Juan Etchegoyen, quien había adelantado las negociaciones, se comunicó con Repetto para conocer si el acuerdo ya estaba cerrado.

La respuesta fue breve y contundente: “Hola, está confirmado”.

De esta manera, Repetto ratificó que volverá a la conducción de un programa de televisión abierta después de una extensa ausencia.

Cómo será Clink Clank, el nuevo programa de Nicolás Repetto

El regreso se concretará con Clink Clank, un formato de entretenimiento pensado para el público familiar.

Aunque todavía quedan varios detalles por conocerse, el ciclo combinaría juegos, humor, invitados y diferentes propuestas de entretenimiento, recuperando algunos de los elementos que caracterizaron los grandes programas que Repetto condujo durante su carrera.

El nombre tampoco parece casual. Clink Clank remite inmediatamente al recordado “¡Clink, caja!”, una de las expresiones que el conductor convirtió en marca propia durante sus años de mayor exposición televisiva.

El programa está pensado para integrar la programación de verano de El Trece y, de mantenerse los planes actuales, llegará a la pantalla en enero de 2027.

Cuánto tiempo lleva Nicolás Repetto alejado de la televisión

El regreso resulta especialmente significativo porque Repetto no encabeza un ciclo de televisión abierta desde hace ocho años.

Su última experiencia como conductor estable fue El noticiero de la gente, el informativo de Telefe que compartió inicialmente con Milva Castellini y Érica Fontana. Repetto se desvinculó del programa en 2018.

Desde entonces mantuvo un perfil considerablemente más bajo y realizó apariciones puntuales, pero no volvió a ponerse al frente de un formato propio de aire.

La nueva propuesta significará, además, su regreso al entretenimiento, el género con el que construyó buena parte de su carrera.

De Fax y Nico a Sábado Bus: los programas que marcaron la carrera de Repetto

Nicolás Repetto fue una de las figuras centrales de la televisión argentina durante los años 90.

Con Fax, estrenado en 1991, combinó entrevistas, humor, música y juegos en un formato que se convirtió en uno de los grandes éxitos de aquella etapa.

Más tarde llegó Nico, donde consolidó su estilo como conductor de entretenimientos y popularizó algunos de los juegos y expresiones que quedaron asociados a su figura.

A fines de esa década estrenó Sábado Bus, otro de sus programas emblemáticos, caracterizado por reunir a numerosas figuras alrededor de una gran mesa y combinar entrevistas, juegos y espectáculos.

Ahora, después de años lejos de la conducción diaria, Repetto buscará recuperar ese vínculo con el entretenimiento con Clink Clank, la apuesta que prepara junto a Kuarzo para el verano de 2027.