Quién es Valeria, la hija menos conocida de Nicolás Repetto que dejó todo y cambió radicalmente de vida

Nicolás Repetto es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina. Sin embargo, no todos sus hijos eligieron seguir sus pasos en el mundo del espectáculo. Valeria Repetto, una de las integrantes menos conocidas de su familia, decidió construir una vida lejos de las cámaras y encontró en el deporte una nueva oportunidad para reinventarse.

Según recordó Vía País, a partir de una entrevista que Valeria brindó a la revista ¡HOLA! Argentina, la hija del conductor atravesó diferentes etapas profesionales antes de descubrir su verdadera vocación. Trabajó como azafata, formó una familia y terminó apostando todos sus ahorros a un emprendimiento vinculado al entrenamiento físico.

Su historia volvió a despertar curiosidad por una decisión que marcó un antes y un después: abandonar la seguridad de un empleo estable para dedicarse a una actividad que había descubierto durante un momento difícil de su vida.

Quién es Valeria Repetto, la hija de Nicolás Repetto que eligió vivir lejos de la televisión

Valeria es hija de Nicolás Repetto y Cecilia Fontanarrosa, la primera esposa del conductor. De esa relación también nació Nicolás, su hermano mayor.

Por parte de su padre tiene otros tres hermanos: Juana Repetto, fruto de la relación del presentador con Reina Reech, y Renata y Francisco, hijos de su matrimonio con Florencia Raggi.

Aunque durante su infancia y adolescencia estuvo cerca del ambiente televisivo, Valeria nunca sintió que ese fuera el camino que quería seguir.

En una entrevista publicada en 2023 por ¡HOLA! Argentina, recordó que vivía una especie de doble realidad: mientras su rutina cotidiana transcurría lejos de la exposición, la popularidad de su padre hacía que las vacaciones y los encuentros familiares fueran muy diferentes.

La fama de Nicolás Repetto, especialmente durante los años de programas como Fax, Nico y Sábado Bus, también implicaba convivir con fotógrafos y personas que reconocían al conductor en cualquier lugar.

Sin embargo, Valeria explicó que su decisión de no trabajar en televisión no fue una forma de escapar de la fama, sino simplemente una elección personal.

De azafata a entrenadora: el cambio de vida de Valeria Repetto

Después de terminar el colegio, Valeria trabajó durante un año en la productora de su padre. Aunque disfrutó la experiencia, comprendió que no quería desarrollar su carrera profesional en los medios.

Más adelante comenzó a trabajar como tripulante de cabina de pasajeros, una ocupación que mantuvo hasta que una etapa personal complicada la llevó a replantearse su futuro.

Fue alrededor de los 30 años cuando descubrió el crossfit, una disciplina que combina ejercicios de fuerza, resistencia y entrenamiento funcional.

En aquel momento, según contó en la entrevista, atravesaba un período de estrés, ansiedad y ataques de pánico. Buscaba una actividad que la ayudara a sentirse mejor y encontró en el entrenamiento una motivación inesperada.

Lo que comenzó como una práctica recreativa terminó convirtiéndose en una verdadera pasión.

Valeria empezó a capacitarse en levantamiento olímpico, pesas rusas y gimnasia, hasta adquirir los conocimientos necesarios para comenzar a dar clases.

Con el tiempo, comprendió que quería transformar aquella actividad en su trabajo.

La decisión de Valeria Repetto y su marido que les cambió la vida

El gran salto llegó cuando Valeria y su marido, Hernán “Chino” Keen, decidieron dejar sus respectivos empleos para abrir su propio centro de entrenamiento.

La pareja se conocía desde la adolescencia y construyó una familia antes de emprender este proyecto.

Ambos invirtieron sus ahorros en la apertura de Cross 300 Fitness Club, un gimnasio ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires.

La apuesta implicó importantes cambios en la organización familiar. Se mudaron a Ingeniero Maschwitz para estar cerca del emprendimiento y comenzaron una nueva etapa.

Durante los primeros años trabajaron intensamente para consolidar el gimnasio, dando clases y dedicando buena parte de sus jornadas al proyecto.

Además de desempeñarse como instructora, Valeria incursionó en competencias deportivas y se especializó en preparación física.

En su entrevista de 2023, también contó que entrenaba a atletas, integrantes de Prefectura y rescatistas.

Qué dijo Valeria Repetto sobre su relación con Nicolás Repetto

Aunque eligió una vida alejada de los medios, Valeria habló públicamente sobre el vínculo con su padre y las particularidades de haber crecido en una familia ensamblada.

Reconoció que atravesaron etapas de mayor y menor cercanía, pero también destacó los recuerdos positivos de su infancia y el cariño que recibió.

La hija del conductor explicó que nunca sintió la obligación de continuar con la trayectoria televisiva familiar.

De hecho, aseguró que no descartaba participar alguna vez en un programa relacionado con aventuras o desafíos físicos, siempre que fuera una propuesta que realmente le interesara.

Su recorrido demuestra que, pese a haber crecido cerca de una de las figuras más famosas de la televisión argentina, Valeria Repetto prefirió construir su propia identidad lejos de los estudios y las cámaras.

El deporte, que inicialmente apareció como una herramienta para atravesar una etapa difícil, terminó convirtiéndose en el eje de su transformación personal y profesional.