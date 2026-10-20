Fran Stoessel rompió el silencio sobre su padre Alejandro, pero evitó hablar de Tini: qué dijo

Fran Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena mediática en medio de las versiones sobre un supuesto conflicto familiar que involucra a su hermana, Tini Stoessel, y a su padre, Alejandro. El joven empresario fue sorprendido por una cronista cuando se dirigía al gimnasio y, aunque respondió algunas preguntas, evitó hablar sobre su vínculo actual con la cantante.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el intercambio ocurrió durante una entrevista para DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América TV. Fran se mostró reservado frente a las cámaras, aunque llevó tranquilidad sobre la salud de Alejandro Stoessel, quien había atravesado problemas cardíacos en los últimos meses.

Fran Stoessel habló de la salud de Alejandro y reaccionó cuando le preguntaron por Tini

El hermano de la cantante fue interceptado por una periodista mientras ingresaba a un gimnasio. En un primer momento, respondió con tranquilidad cuando le consultaron cómo se encontraba.

«Yo bien», aseguró.

Sin embargo, las preguntas rápidamente se trasladaron a la situación familiar y, especialmente, al estado de salud de su padre.

«Mi viejo de salud está bien», respondió Fran, intentando despejar las preocupaciones que habían surgido después de la internación y posterior intervención cardíaca de Alejandro Stoessel.

La conversación tomó otro rumbo cuando la cronista quiso saber si mantenía contacto con su hermana y cómo estaba la relación entre ambos.

«Chicos, saben que a mí no me gusta hablar de esto», expresó, visiblemente incómodo ante la insistencia.

Lejos de profundizar, pidió que respetaran su decisión y dejó en claro que no quería hacer declaraciones sobre la situación familiar.

«No voy a hablar de esto. De verdad, gracias», insistió antes de continuar su camino.

Su negativa a responder no confirmó las versiones de distanciamiento, pero volvió a despertar interrogantes sobre el vínculo entre los integrantes de la familia Stoessel.

Qué pasa entre Tini Stoessel y su familia: la polémica por el dinero y sus proyectos

Las declaraciones de Fran se produjeron en medio de las versiones sobre diferencias económicas y profesionales dentro de la familia Stoessel.

En las últimas semanas trascendió que Tini habría solicitado una auditoría sobre su patrimonio y los ingresos vinculados con su carrera artística.

Las versiones periodísticas señalan que la cantante buscaría conocer con mayor precisión cómo se administraron los recursos provenientes de sus presentaciones, contratos publicitarios y proyectos audiovisuales.

También surgieron cuestionamientos sobre los derechos vinculados con FUTTTURA, el proyecto musical y la gira de la artista.

Sin embargo, no existe una confirmación pública de Tini sobre todos los detalles de las supuestas diferencias económicas, por lo que las versiones sobre un enfrentamiento familiar deben tomarse con cautela.

En este contexto, el silencio de Fran Stoessel llamó la atención, especialmente porque la familia había mantenido un perfil reservado frente a las especulaciones.

Cómo está Alejandro Stoessel después de su problema de salud

La preocupación por Alejandro Stoessel había aumentado después de que trascendiera que el productor debió someterse a una intervención cardíaca durante septiembre.

Según se informó en aquel momento, el empresario fue operado por una obstrucción arterial y los médicos le colocaron un stent.

La noticia se conoció en medio de las versiones sobre tensiones familiares, lo que generó todavía más repercusiones en el ambiente artístico.

Ahora, Fran llevó tranquilidad al confirmar que su padre se encuentra bien de salud, aunque evitó brindar mayores detalles sobre su recuperación.

Tini Stoessel canceló un show en Miami y habló de problemas de seguridad

La situación familiar volvió a ocupar espacio en los medios después de que Tini Stoessel cancelara su presentación prevista para el domingo 18 de octubre en Miami, apenas media hora antes del horario anunciado.

A través de sus redes sociales, la artista explicó que la suspensión estuvo relacionada con incumplimientos de condiciones técnicas y de seguridad que habían sido acordadas previamente con la organización.

La productora del evento también difundió un comunicado en el que aclaró que la cantante estaba preparada para presentarse.

Por su parte, Tini sostuvo que los inconvenientes fueron más graves que una simple falla técnica y que podían comprometer la seguridad de su equipo.

Además, dejó una frase que llamó la atención de sus seguidores al señalar que existían otras circunstancias relacionadas con la gira sobre las que prefería no profundizar.

Aunque sus palabras generaron nuevas especulaciones sobre el manejo de sus proyectos profesionales, la cantante no vinculó expresamente la cancelación del espectáculo con un conflicto familiar.

Mientras tanto, la reciente aparición pública de Fran Stoessel dejó una única certeza sobre la situación de los suyos: Alejandro se encuentra bien de salud, pero el hermano de Tini prefiere mantener en privado cualquier cuestión relacionada con la cantante.