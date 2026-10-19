Tini Stoessel explicó por qué canceló su show en Miami y apuntó contra la productora local

La estrella pop internacional Tini Stoessel difundió un lapidario informe técnico legal para esclarecer los motivos que forzaron la cancelación intempestiva del concierto perteneciente a su gira Futttura, pautado originalmente para la noche del domingo en las modernas instalaciones del Kaseya Center de Miami.

A través de un escrito rubricado por su apoderado legal, Horacio Díaz Sieiro, la artista argentina detalló el cúmulo de irregularidades operativas cometidas por la firma promotora local ZCape Productions LLC, deslindando cualquier tipo de responsabilidad personal y eximiendo de culpas a la administración del estadio estadounidense.

A la par, sus asesores jurídicos formalizan demandas por daños y perjuicios ante la flagrante vulneración de los estándares mínimos de seguridad que pusieron en peligro la integridad física de los operarios y del cuerpo de baile minutos antes del horario fijado para la apertura.

El informe de auditoría técnica que desnudó el caos antes del show de Tini Stoessel en el Kaseya Center

La cronología de los hechos se tornó crítica entre las 19:20 y las 19:40 del domingo, apenas veinte minutos antes de la hora prevista para el inicio del espectáculo, cuando los especialistas de la productora general Live World SRL relevaron el escenario y constataron que el equipamiento técnico básico ni siquiera había sido provisto o instalado en término:

«Faltaban los motores variables para las pantallas led y la estructura de video UFO, no existían escaleras de seguridad para el personal técnico, no se habían suministrado las cámaras necesarias para la transmisión en vivo y el sistema de iluminación general se encontraba completamente inconcluso«, detalló el reporte oficial incorporado al expediente legal.

El descalabro operativo, documentado minuto a minuto por los colaboradores directos de Tini Stoessel, impidió la realización de las pruebas de sonido obligatorias para la intérprete y sus figuras invitadas, sumado a la imposibilidad de calibrar los sistemas de vuelo mecánico y el circuito cerrado de monitoreo, situación que tornó inviable reprogramar el show dentro de la misma jornada:

«No se encontraba habilitada el área de utilería, el espacio para los cambios rápidos de vestuario no estaba acondicionado y el show caller no disponía de las consolas de comunicación indispensables para coordinar la puesta«, precisó la auditoría técnica.

La exención de culpas al Kaseya Center y las acciones judiciales que evalúa el equipo de Tini Stoessel

En el tramo más categórico del comunicado, el apoderado de Tini Stoessel dejó en claro que la suspensión obedeció a la exclusiva impericia del promotor local, destacando el compromiso mostrado por los trabajadores del estadio anfitrión:

«Tini lamenta profundamente la decepción de los miles de asistentes que compraron sus entradas con meses de anticipación, pero correspondía al promotor local el cumplimiento del rider técnico del contrato; señalamos la total ausencia de responsabilidad del Kaseya Center, cuyos directivos realizaron todos los esfuerzos a su alcance para intentar viabilizar el show«, remarcó el comunicado público.

Ante la gravedad del perjuicio económico y reputacional ocasionado a la gira Futttura, el equipo letrado de la artista confirmó que avanzará por la vía judicial en los tribunales estadounidenses para exigir una indemnización integral por los incumplimientos contractuales:

«Lo acontecido importa una falta de respeto hacia el público y hacia los profesionales que trabajaron con enorme ilusión en el armado, motivo por el cual los equipos legales de Tini se encuentran evaluando eventuales acciones legales por los perjuicios ocasionados«, concluyó el apoderado, cerrando una jornada de profunda frustración para los seguidores que aguardaban su presentación en el sur de Florida.