Franco Colapinto habló sobre los comentarios en las redes tras su encuentro con la China Suárez: «estoy bárbaro»

El piloto de Formula 1 Franco Colapinto está enfrentando el primer gran escándalo de su carrera luego de ser visto dos veces muy cerca de Eugenia «La China» Suárez. Las redes se llenaron de opiniones y comentarios sobre este nuevo romance, algo que aparentemente no le sentó bien a la figura de Williams, ya que se lo vio en el aeropuerto de Las Vegas bastante cansado y triste.

Colapinto se refirió a los comentarios en las redes sociales

El martes por la noche Franco Colapinto participó del Fan Zone de Williams en Las Vegas, donde interactuó con los fanáticos y respondió sus preguntas. Un fan le consultó al piloto como suele prepararse mentalmente antes de cada carrera y el joven respondió de forma irónica.

“Mi pregunta va un poco por cómo te preparás mentalmente para la competencia y para tomar decisiones a tan alta velocidad, decisiones en milésima de segundos. ¿Cómo hacés para prepararte? ¿Qué pensás antes de la carrera?”, quiso saber uno de los fanáticos.

La respuesta de Colapinto no pasó inadvertida, puesto que hizo referencia indirectamente a la situación con la China Suárez. “No, mentalmente bárbaro. Habrás visto las redes en los últimos días… estoy bárbaro mentalmente”, sostuvo irónico.

Rápidamente, el fan tomó el micrófono y le dio aliento al piloto de Formula 1. “No des bola porque no tenés que explicarle nada a nadie. Hacé lo que quieras con tu vida”, le dijo. Franco no volvió a tocar el tema de las redes sociales y respondió a la consulta original.

“Yo de muy chiquito, tuve un psicólogo que me ayudó mucho y me ayuda mucho hoy en día. Creo que en el deporte en general es cada vez más importante estar bien mentalmente y estar un poquito más fino en cuento a la cabeza”, contó. “No te voy a decir que hago porque me vas a copiar todo, es un secretito”, bromeó.