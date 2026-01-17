Ludovica Squirru: qué hacer y qué no hacer hoy sábado 17 de enero, para evitar bloqueos energéticos
De acuerdo con la lectura diaria del Horóscopo Chino de Ludovica Squirru, este sábado 17 de enero se presenta con una vibración que pide decisiones conscientes, orden interno y movimientos medidos para no generar bloqueos energéticos.
La jornada está regida por la energía Metal Yin, con Conejo como signo del día y Ki diario 1, una combinación que favorece los cierres prolijos, las conversaciones serias y los compromisos formales, pero que desaconseja acciones impulsivas o estructurales.
La energía del día: Metal Yin y Conejo
El Metal Yin simboliza precisión, selección y depuración. Es una energía sutil que invita a cortar con lo innecesario y a actuar con elegancia y estrategia, más que con fuerza.
El Conejo, signo regente del día, aporta sensibilidad, diplomacia y necesidad de equilibrio emocional. Por eso, este sábado conviene priorizar decisiones pensadas, respetar los tiempos propios y cuidar el entorno.
Además, el día presenta choque energético con el signo Gallo, por lo que quienes pertenezcan a este signo deberán evitar confrontaciones y postergar definiciones importantes.
Qué hacer hoy sábado 17 para fluir con la energía
Según Ludovica Squirru, la energía del día favorece:
- Cortarse el pelo, ideal para renovar energía y soltar cargas acumuladas.
- Casarse o formalizar vínculos, con intención clara y compromiso real.
- Viajar, especialmente si se trata de traslados organizados.
- Cambiar de lugar la cama, para mejorar el descanso y el flujo energético.
- Reflexionar sobre asuntos serios, tomar decisiones maduras y responsables.
- Hacer negocios, inaugurar proyectos y firmar contratos, siempre con lectura detallada y sin apuros.
Estas acciones acompañan la vibración Metal Yin y ayudan a avanzar sin fricciones.
Qué no hacer hoy para evitar bloqueos energéticos
También hay actividades que conviene evitar este sábado:
- Cavar o remover tierra, ya que interfiere con la energía del día.
- Orar o decretar, porque no es una jornada propicia para pedidos expansivos.
- Construir o iniciar obras, especialmente en el hogar.
- Mudarse o decorar la casa, acciones que pueden generar desorden energético.
- Instalar gas o electricidad, tareas que chocan con la vibración Metal Yin.
Postergar estas acciones ayuda a prevenir trabas, cansancio o conflictos innecesarios.
Signos con afinidad energética este sábado
La jornada resulta más armónica para los signos: Rata, Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Perro y Chancho, que pueden aprovechar mejor las oportunidades del día si actúan con calma y foco.
Clave energética del día
Este sábado 17 de enero invita a ordenar, elegir y comprometerse con conciencia. Menos impulso y más estrategia será la fórmula para mantener el equilibrio y evitar bloqueos energéticos.
