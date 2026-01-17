Javier Milei llega a Paraguay: se firma el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente Javier Milei partió rumbo a Paraguay para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Durante la ceremonia, el país anfitrión asumirá la presidencia pro témpore del bloque regional.

Llegó la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Después de que el mandatario se hiciera presente en Córdoba para participar del Festival Jesús María, se supo que la comitiva argentina salió este mismo sábado a las 9 hacia Paraguay para formar parte del tan esperado acuerdo.

El Consejo Europeo autorizó el 9 de enero pasado a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente.

Durante años este acuerdo generó grandes expectativas y hasta se había perdido de la esperanza de que se pueda concretar, sin embargo el momento llegó. Para el Gobierno libertario, el convenio permitirá aumentar las exportaciones e incluso la llegada de inversiones, por eso lo ven como una oportunidad clave.

En Paraguay, Milei buscará dar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, quien además asumirá la presidencia por tempore del Mercosur.

Tras la breve estadía en el vecino país, el mandatario argentino iniciará el viaje a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de enero.

Con información de Noticias Argentinas