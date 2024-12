Franco Colapinto no estuvo en la mesa de Juana Viale y ella le respondió irónica: «que bueno…»

Franco Colapinto, el piloto argentino de Fórmula 1, había sido anunciado como uno de los invitados estelares para cerrar el año en «Almorzando con Juana», pero su participación fue cancelada a último momento. La expectativa entre los fanáticos del automovilismo y el público del programa de El Trece era alta, pero finalmente el joven corredor no pudo asistir. Y Juana Viale ironizó sobre el plantón que sufrió a último momento. Qué dijo la conductora.

Juana Viale ironizó sobre la ausencia de Franco Colapinto en su mesa: «que bueno que no viniste»

Antes de comenzar el programa de este domingo, Juana Viale habló sobre la ausencia de Franco Colapinto en su última mesa del año. “Lo había anunciado, pero no pudo estar y nos mandó un video”, comentó al respecto la conductora de «Almorzando con Juana».

A través de un video, Franco Colapinto explicó los motivos de su ausencia en el almuerzo de Juana Viale, argumentando compromisos personales y laborales que le impidieron ser parte de la emblemática mesa televisiva.

Juana Viale respondió a la ausencia de Franco #Colapinto: 'Hay presiones en todos lados' pic.twitter.com/s0IfviXzqv — Sucede News (@SucedeNews) December 30, 2024

“Quería contarles que lamentablemente no voy a poder estar en la mesa de Juanita, tenía muchas ganas de ir. Pero por temas personales y cosas del trabajo no voy a poder estar”, expresó el piloto en la grabación que hizo llegar a la conductora.

Además, el joven corredor aprovechó para agradecer la invitación y dejó abierta la posibilidad de participar en una futura edición del ciclo: “Quiero agradecerles por la invitación, por el tiempo y el espacio. Ojalá que en el futuro nos podamos encontrar, que pueda ir”.

Como muestra de agradecimiento y respeto, Colapinto envió un elegante ramo de flores blancas a la conductora, quien no dejó pasar la oportunidad para lanzar un comentario con su característico tono irónico: “Cuando quieras, sos bienvenido para charlar y compartir un grato momento. Mirá las flores que me mandó, qué bueno que no viniste y me mandaste estas flores. No te hagas drama, Franco”.

El gesto fue bien recibido por Juana Viale, quien cerró el tema con una sonrisa, dejando abierta la puerta para un futuro encuentro con el talentoso piloto argentino que sigue cosechando éxitos en la Fórmula 1.

Con información de Noticias Argentinas.-