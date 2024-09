Franco Colapinto y «La China» Suárez: ¿Qué pasó entre ellos?

El corredor de fórmula uno Franco Colapinto y la actriz Eugenia “la China” Suárez iniciaron un cruce en redes sociales y no tardaron en viralizarse. Desde que se anunció su participación en F1, Colapinto no deja de generar tendencia: no solo por su don en las pistas del autódromo, sino por su relación con varias mujeres.

Franco Colapinto un galán que sale a las pistas

Desde la periodista española Christine GZ, pasando por Nicky Nicole, hasta ahora, con la actriz, Colapinto gana lugar en el ámbito mediático.

En esta ocasión, “la China” comenzó a seguir al corredor en la red social instagram y Colapinto reaccionó con un posteo en X (ex Twitter) que luego eliminó.

“Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y te dicen ‘alejate’, no che”, había redactado el joven de 21 años, al enterarse de los consejos que brindaron algunas usuarias a la ex novia de Rusherking.

Amalia Yuyito González opinó del tema: ¿Qué dijo?

Frente a esta escena, Amalia “Yuyito” González dió su opinión en el programa que conduce. La actual novia del Presidente Javier Milei señaló: “Ahora todas se le van a tirar encima porque es el pibe del momento, pero este es el momento en que tiene que estar focalizado y selectivo con la gente que se rodea”.

González, que blanqueó su romance con Milei recientemente, agregó casi indignada: “No tiene que regalarse, no le va a estar dando el gusto a todas las chirusas que se le vayan acercando. Tiene que ser más exclusivo que nunca. Está ahí arriba, basta”.