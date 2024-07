Gege Neumann habló del acuerdo al que llegaron Nicole y Fabián Cubero: «Muy contenta…»

Gege Neumann habló con Socios del Espectáculo del acuerdo legal al que llegaron su hermana Nicole y su excuñado Fabián Cubero. «Finalmente Cubero y Nicole llegaron a un acuerdo», le comentó un cronista. «Son temas de los que, la verdad, no hablo. Siempre trato de cuidar a mis sobrinas. Me pone muy contenta que todo esté en paz», dijo Gege.

Luego fue consultada por cómo veía a su hermana o si había «modificado su comportamiento» después del acuerdo y el nacimiento de Cruz Urcera. «Por suerte mi hermana está muy bien hace mucho tiempo», agregó.

Gege Neumann y la relación entre Nicole y su hija Indiana

En otro tramo de la nota, Gege Neumann fue consultada por la relación entre Nicole y su hija mayor Indiana Cubero. «Super bien. Siempre estuvo todo bien bien«, resumió la mediática, que señalo que su sobrina es «una genia» porque «tiene todo muy claro«, respecto del cuidado de Cruz Urcera.

Luego fue consultada por Manu Urcera y volvió a tildarlo de «padrazo», pese a que en un primer momento el piloto de carreras se mostró preocupado por ser un padre primerizo.

La relación entre Nicole Neumann y su madre

Finalmente Gege Neumann fue consultada por la mala relación entre Nicole Neumann y su madre Claudia y se mostró algo molesta por la pregunta. «¿Otro tema copado no tenés?», disparó Gege. Sin embargo luego amplió su respuesta: «Son temas muy privados. No hablo de los quilombos, hablo solo de las cosas lindas y siempre me maneje así con total respeto».

A principio de mes, Nicole Neumann y Fabián Cubero habían llegado a un acuerdo legal por las distintas disputas judiciales que ambos tenían. Mucho tiempo debió pasar para que la expareja llegara a un acuerdo legal sobre la manutención y la tenencia compartida de las tres hijas que tienen en común. La información fue confirmada por el representante legal del exjugador de fútbol, Roberto Castillo, quien en diálogo con LAM dio detalles sobre lo pactado.