Graciela Alfano se reencontró con Matías Alé y se emocionó hasta las lágrimas

Matías Alé comenzó a trabajar como movilero de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, para mostrar todo lo que ocurre desde Mar del Plata, mientras que Majo Martino hace algo similar desde Punta del Este. En la ciudad uruguaya se encuentra Graciela Alfano, que aceptó cruzarse con su exnovio y mantuvo una charla que la hizo emocionar muchísimo.

Cómo fue el cruce entre Matías y Graciela

Graciela comenzó dando detalles de su reciente separación y aseguró que no se permite estar mal, aunque la shockeó que su pareja se comportara deslealmente. Se cansó de verlo coquetear con otras mujeres y optó por el «contacto cero» con el hombre.

La actriz dijo que no habla con su exparejas, pero aceptó cruzarse con Matías Alé, con quien mantuvo una relación durante diez años y terminó muy mal, aunque el tiempo los volvió a unir.

«Qué alegría escucharte, sabés el recuerdo y el cariño. Siempre Graciela está presente en mi vida, te veo espléndida, te quiero mucho, nos hemos amado muchísimo. Simplemente, decirte que lo mejor está por venir, sabés que te adoro, siempre en mi corazón», le dijo Matías Alé.

Graciela agradeció el saludo: «Te conozco profundamente, sé el corazón que tenés, tuvimos una relación hermosa, te deseo lo mejor con esta nueva pareja, me siento muy feliz que estés trabajando y estés tan bien y que podamos tener una relación post cuando la relación ha sido buena, honesta y auténtica».

Estuvieron largos minutos diciéndose piropos. «Graciela me enseñó a respetar a una mujer», aseguró el actor, que con sus palabras logró emocionar a su exmujer hasta las lágrimas. Alé le dijo que es la única ex que quiere invitar a su casamiento con Martina y le deseó lo mejor para su vida.

«Estas palabras me emocionan mucho, me hace muy bien tu palabra, me llega al corazón y la voy a atesorar, me encanta», le respondió Grace con lágrimas en los ojos.