Gran Hermano: escándalo con Jenifer, la exnovia de Ricardo Centurión a la que la familia del jugador no soporta

El pasado lunes comenzó una nueva temporada de Gran Hermano que promete convertirse en una de las más populares. Entre los 24 jugadores que ingresaron a la casa hay varias figuras que ya dieron de que hablar. Una de ellas es Jenifer Lauría, quien es la ex de Ricardo Centurión, jugador de Vélez y aparentemente no sería muy querida por su ex familia política.

Jennifer Lauría contó porque terminó su vinculo con Centurión: «Mi vida se convirtió en un infierno»

A menos de 24 horas de ingresar a la casa de Gran Hermano, Jenifer Lauría ya generó polémica. La familia de su expareja, el futbolista Ricardo Centurión, demostró que no la quieren ni un poco.

“¿Esto es real? Muda. Si no lo nombraba a mi tío, no entraba”, se puede leer en uno de los posteos de Aramy, una de las sobrinas del deportista. Por su parte, la hermana del futbolista también lanzó un fuerte comentario acerca de la presencia de Jenifer en el reality: “Ya saben a quien tienen que votar para que se vaya”.

Desde la cuenta homenaje que hicieron para Melody Pasini, la ex fallecida de Centurión, también fueron durísimos con Lauría. “Ya que te gustó exponerte, ojalá salga a la luz tanta mierda que hiciste, que de copada no tenés nada”, dispararon. Además, insinuaron que fue amante Néstor Ortigoza, exjugador de Vélez.

Dentro de la casa, charlando con sus compañeros, la joven contó como fue su relación con el deportista y aseguró que fue terrible. Cuando le preguntaron porque se separó dijo: «¿La realidad? Me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón, yo estaba super enamorada de él, pero enamorada de verdad».

«No que estaba con él por la fama y eso sino hubiera sido famosa muchos años atrás y mantuve un perfil bajo. Al principio era todo color de rosa, al tercer mes de embarazo mi vida se convirtió en un infierno«, aseguró.