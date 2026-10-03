Quién es Hernán Casciari: el escritor y productor audiovisual que dará cierre a la Feria del Libro 2026 en Roca

Hernán Casciari, el creador del universo Orsai estará en la Feria del Libro en Roca para el cierre de "Leer entre bardas"

Hernán Casciari nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en 1971, y con el paso de los años se consolidó como una figura innovadoras y disruptiva del panorama literario y cultural argentino contemporáneo.

Su salto a la notoriedad comenzó a principios de los años 2000, cuando desde España empezó a experimentar con los relatos en formato digital a través de los blogs, un espacio que transformó por completo su relación con los lectores.

Su estilo narrativo, caracterizado por el humor cotidiano, la apelación constante a la memoria afectiva y una profunda cercanía con el público, le permitió construir una comunidad sólida antes de tener llegada a los medios masivos. Pionero en el uso de las tecnologías de la información para la difusión literaria, convirtió las historias en línea en un fenómeno de culto que rápidamente cruzó fronteras.

Entre sus libros más recordados se encuentran las novelas «Más respeto que soy tu madre» y «El pibe que arruinaba las fotos«, además de compilaciones de relatos como «El nuevo paraíso de los tontos» y «Messi es un perro y otros cuentos«. Su capacidad para retratar con agudeza las costumbres familiares y la idiosincrasia argentina le abrió las puertas a un público masivo que trascendió la página impresa.

El impacto de su producción escrita no tardó en llegar a otros formatos de entretenimiento masivo. La adaptación teatral de «Más respeto que soy tu madre», protagonizada por Antonio Gasalla, se convirtió en un hito del teatro nacional al superar el millón de espectadores durante sus diferentes temporadas en cartelera.

En diciembre de 2022, su relato «La valija de Messi» conmovió al propio Lionel Messi y a Antonela Roccuzzo, quienes escucharon la lectura en radio y expresaron su emoción pública. El propio Casciari suele desdramatizar este hito al señalar que no escribe estrictamente sobre el futbolista, sino sobre su propia vivencia de la inmigración, un sentimiento compartido por miles de compatriotas.

El universo Orsai y la autogestión cultural de Casciari

Uno de los hitos cruciales en su carrera ocurrió cuando decidió alejarse definitivamente de las grandes editoriales comerciales y los medios tradicionales para impulsar su propio modelo. Así nació el proyecto Orsai, que evolucionó desde una revista de distribución independiente hasta convertirse en una comunidad cultural, escuela, editorial y productora de contenidos audiovisuales.

A través del modelo de financiamiento colectivo y la autogestión, Orsai ha llevado adelante proyectos inéditos en los que la comunidad de lectores participa activamente tanto en la toma de decisiones como en los beneficios económicos. Esta estructura descentralizada le permitió encarar producciones cinematográficas y editoriales a gran escala sin depender de intermediarios corporativos.

Hernán Casciaroi, escritor, editor y crador de la multifacética Comunidad Orsai.

El salto al streaming y la televisión consolidó esta nueva etapa creativa de Casciari. Relatos de su autoría fueron adaptados a series como «El mejor infarto de mi vida«, mientras que en 2026 desembarcó en la plataforma Netflix con la producción «Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo«, proyecto en el que trabajó directamente como guionista.

En el ámbito editorial, Orsai mantiene un ritmo de producción constante que busca ofrecer respuestas a autores emergentes que no encuentran espacio en el circuito comercial tradicional. La plataforma cuenta con un equipo de profesionales que acompañan a los nuevos escritores durante el proceso de edición, corrección y publicación, promoviendo una experiencia de acompañamiento integral.

Frente a los debates sobre los hábitos de lectura contemporáneos, Casciari argumenta que la saturación de pantallas e información ha cambiado la forma en que consumimos relatos, por lo que aboga por desmitificar el acto de leer y buscar nuevos canales para conectar con las historias.

El uso de la narración oral como encuentro directo

Fiel a su búsqueda de contacto directo con el público, Casciari ha desarrollado una intensa faceta como narrador oral recorriendo teatros y escenarios con lecturas en vivo. Sus presentaciones combinan el monólogo humorístico, la confesión personal y el dinamismo propio de quien comparte relatos en la mesa familiar.

En esta etapa de su carrera, el autor prioriza el valor de la narración hablada como un espacio de alivio y entretenimiento sin solemnidad. Este formato le permite mantener un diálogo fluido con la gente, prescindiendo del formato tradicional de conferencia o presentación académica.

Con una agenda que combina la gestión de proyectos audiovisuales, el seguimiento de talleres literarios y sus giras nacionales e internacionales, el escritor continúa expandiendo los límites de la creación independiente en la región.

Cuándo se presenta Hernán Casciari en la Feria Municipal del Libro 2026 en Roca

Hernán Casciari llegará a la región para participar del cierre de la Feria del Libro de Roca 2026, «Leer entre bardas». Su presentación está programada para este domingo 4 de octubre a las 20:00, donde subirá al escenario principal para compartir su espectáculo “Puro Cuento”.

La cita será el broche de oro de la fiesta literaria municipal en la ciudad, donde el público del Alto Valle podrá disfrutar de sus historias narradas en vivo de forma libre y gratuita.