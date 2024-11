“Huevo” Müller fue víctima de un robo: “Amenazaron con matarme”

El actor Alejandro «Huevo» Müller sufrió un brutal robo cuando dos motochorros le sustrajeron la moto al salir de su casa en la localidad bonaerense de Padua. Müller, de 65 años, salía de su vivienda en esa zona del partido de Merlo, cuando ambos sujetos lo abordaron en otra moto con fines de poder asaltarlo.

La reacción de Müller ante el robo

El actor se resistió al robo, pero finalmente entregó su moto una Kawasaki 650 negra, y ambos delincuentes escaparon.

En diálogo con Desayuno Americano, el actor aseguró que se arrepiente de haber reaccionado a la defensiva porque podrían haberlo matado: “Yo tenía el casco, eso me salvó. Después me arrepentí de haberme defendido. Mis hijas están muy preocupadas. Me dijeron ‘papá, ¿no te das cuenta que te estaríamos velando?’”.

Amenazaron con matarme. El ladrón decía ‘matalo, matalo’. No me tendría que haber defendido porque podría haber pasado cualquier cosa”, reflexionó Müller, que afortunadamente contó con la ayuda de sus vecinos: “Tuve la ayuda de los vecinos que han sido solidarios conmigo”.

“Estaba llegando y vi que venían dos, me cruzaron la moto, me empezaron a agredir, me amenazaban, pero no veía arma, entonces empecé a discutir. Bajaron, me cagaron a trompadas. Fueron segundos, pero fue un montón de tiempo para mí. Me golpearon, tengo hecha pelota la mano y puntos en el labio”, relató el actor, que quedó muy asustado y reflexivo tras el episodio de inseguridad que le tocó protagonizar.