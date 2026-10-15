Internaron a Leonardo Cositorto y será operado por una necrosis genital

El líder de la mayor estafa piramidal de los últimos años suma un nuevo capítulo a su crítico presente carcelario. Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe, fue trasladado de urgencia este miércoles desde su lugar de detención hacia el Hospital José Ramón Vidal en la ciudad de Corrientes, donde será sometido a una compleja intervención quirúrgica a raíz de una afección severa.

Bajo un fuerte operativo de seguridad que blindó tanto el interior como el perímetro del centro de salud, el exgurú financiero quedó internado en el sector de Quirúrgica 1. El diagnóstico médico que obligó a su traslado inmediato es una necrosis en la zona genital, un cuadro que requiere el rápido paso por el quirófano para evitar complicaciones mayores.

Los detalles de la compleja intervención

Fuentes médicas detallaron a la agencia Noticias Argentinas que la cirugía, programada para este mismo jueves, se perfila como un procedimiento delicado y extenso. Las claves del cuadro clínico y la operación son:

El procedimiento: Los cirujanos deberán retirar la parte del tejido afectado y limpiar exhaustivamente la zona comprometida para eliminar todo el tejido muerto, frenando así el avance de la necrosis.

Los cirujanos deberán retirar la parte del tejido afectado y limpiar exhaustivamente la zona comprometida para eliminar todo el tejido muerto, frenando así el avance de la necrosis. La duración: Se estima que el paciente permanecerá más de cuatro horas en el quirófano, aunque el tiempo exacto dependerá de los hallazgos médicos en el momento de la incisión.

Se estima que el paciente permanecerá más de cuatro horas en el quirófano, aunque el tiempo exacto dependerá de los hallazgos médicos en el momento de la incisión. La recuperación: El entorno del condenado confirmó que Cositorto no volverá de inmediato al penal, sino que atravesará «varios días de postoperatorio en el hospital», siempre bajo vigilancia extrema del servicio penitenciario.

El peso de las condenas y las quejas constantes

El traslado médico de Cositorto se da en medio de sus reiteradas quejas por las condiciones de encierro. Desde hace meses, el líder de Zoe expresa públicamente su enojo ante la situación crítica que, según él, padece dentro de la unidad penitenciaria correntina.

Su horizonte judicial se oscureció de manera definitiva durante el año pasado. En febrero de 2025, recibió una pena de 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y estafa en Corrientes. Apenas unos meses después, en julio, la Justicia de Salta le propinó un segundo golpe: otra condena a 11 años de cárcel por estafas reiteradas y asociación ilícita, sellando su futuro tras las rejas.