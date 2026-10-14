Preocupación por la salud de Denisse González: la exparticipante de Gran Hermano fue internada por cuarta vez

Denisse González volvió a quedar internada tras sufrir complicaciones en el cuadro de salud que atraviesa desde hace meses. La noticia genera preocupación entre sus seguidores, ya que se trata del cuarto ingreso hospitalario de la exparticipante de Gran Hermano, quien había recibido el último alta médico hace apenas 12 días.

«Se terminó la buena racha»: el mensaje en redes de Denisse González tras quedar internada por cuarta vez

“Cuarta internación. Las plaquetas volvieron a bajar”, confirmó la joven a través de sus historias de Instagram, donde publicó una imagen desde la cama del sanatorio. En el mismo mensaje, llevó tranquilidad a la comunidad digital sobre los pasos a seguir: “Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre”.

La complicación médica obligó a interrumpir la recuperación que llevaba adelante en su casa. A fines de septiembre, Denisse había contado en sus redes sociales que debía someterse a un nuevo tratamiento y que requirió una punción de médula ósea para profundizar los estudios sobre su afección.

A través de su canal de YouTube y en publicaciones en sus perfiles oficiales, la mediática explicó tiempo atrás la patología con la que fue diagnosticada: “En agosto me diagnosticaron PTI: púrpura trombocitopénica idiopática. Venía trabajando todos los días hasta que esto me frenó todo. Pasé semanas de tratamientos, corticoides, dos internaciones y tampoco hice nada de actividad física”.

Durante todo el proceso, la exparticipante del reality cuenta con el acompañamiento de su pareja, el cantante uruguayo Bautista Mascia, quien se mantiene a su lado desde los primeros síntomas. “Las veces que sea necesario”, escribió el artista en las redes para enviarle su apoyo de manera pública.

Tras haber recibido el alta el pasado 2 de octubre, este nuevo descenso en los valores sanguíneos reestructuró su esquema de reposo y la mantendrá bajo estricta observación médica.