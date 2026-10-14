Quién es Miren Algañarás, la cocinera que se casó en secreto con Darío Giordano

La atención mediática se posó sobre una figura que, durante más de doce años, cultivó un hermetismo casi absoluto: la cocinera y empresaria rosarina Miren Algañarás, actual esposa del productor técnico Darío Giordano.

Tras las declaraciones de Valentín Yankelevich y las revelaciones de Gustavo Yankelevich en los programas de espectáculos, su nombre emergió inesperadamente en las crónicas policiales y del corazón, provocando que la chef clausurara la privacidad de sus redes sociales y suspendiera todo diálogo con la prensa, mientras el público busca reconstruir su identidad profesional, sus antecedentes afectivos y el rol que desempeñó dentro del hogar tras la partida de Romina Yan.

De Porota y el romance con Mike Amigorena a la boda íntima con Darío Giordano

Nacida en Rosario y criada entre recetas tradicionales transmitidas por su abuela, la trayectoria de Miren Algañarás despegó con fuerza en la escena gastronómica porteña gracias a la apertura de Porota, cocina de herencia, un restaurante boutique ubicado en el corazón del barrio de Palermo.

El espacio, distinguido por sus pizarras artesanales, su pastelería casera y sus galletas de miel con jengibre, funcionó como punto de encuentro habitual para actores, directores y figuras de la televisión; en ese mismo período, la cocinera acaparó titulares por su noviazgo con el actor Mike Amigorena, vínculo que concluyó tiempo antes de cruzarse con Darío Giordano en una mesa de su propio local.

El flechazo entre ambos se consolidó a fines de 2012, dos años después del fallecimiento de Romina Yan, avanzando bajo un estricto pacto de confidencialidad que culminó a fines de 2014 con un casamiento en secreto celebrado a puertas cerradas en las instalaciones del restó, rodeados únicamente de familiares directos.

Tras la boda, la empresaria resolvió cerrar el local para reorientar su negocio hacia servicios de catering corporativo junto a su flamante esposo, ampliando el núcleo familiar poco después con la llegada al mundo del único hijo en común del matrimonio.

Los señalamientos familiares y el testimonio de Gustavo Yankelevich sobre Miren Algañarás

La tranquilidad doméstica que la pareja sostuvo durante una década quedó interrumpida de forma abrupta a partir del testimonio en primera persona brindado por el segundo hijo de la recordada protagonista de Chiquititas, quien mencionó presuntas omisiones y complicidades de Miren Algañarás durante los episodios de violencia infantil denunciados contra el viudo de la actriz.

El cuadro de acusaciones cobró mayor dimensión pública cuando el productor Gustavo Yankelevich relató en la pantalla chica las maniobras de resguardo que la cocinera aplicaba respecto a la hija menor del clan:

«La pareja de Darío, cuando él empezaba a gritar y ella ya sabía que venían los golpes atrás de los gritos, porque siempre empezaba por los gritos, la agarraba a Azul y se la llevaba a caminar afuera para que no los vea«, detalló el realizador televisivo en Intrusos (América TV).